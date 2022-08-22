Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
[Zero] За пост начислено вознаграждение
Bosch планирует продать активы в России и ищет покупателя
Об этом сообщает издание "Коммерсант"
рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

реклама

После начала в конце февраля «специальной военной операции» на территории Украины и последовавшего ее осуждения со стороны 141 страны ООН, зарубежные компании стали массово приостанавливать работу на территории России, некоторые же фирмы и вовсе предпочли уйти из страны, продав все находящиеся в ней активы. Как сообщает издание «Коммерсант», таким образом намерена поступить и немецкая фирма Bosch – она активно ищет покупателя на свои расположенные в России заводы. Их стоимость в нынешних условиях составляет почти 4.5 миллиарда рублей.

рекомендации
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

По данным журналистов, интерес к российским активам Bosch проявляют несколько отечественных ритейлеров, также некоторые эксперты полагают, что в них могут быть заинтересованы китайские или турецкие компании. Одна из ключевых проблем заключается в том, что комплектующие и запчасти, необходимые для полноценной работы заводов, расположенных под Санкт-Петербургом, поставлялись из других стран, причем многие – из стран Евросоюза. В настоящий момент это невозможно из-за санкций и частичной экономической изоляции страны. Именно из-за этого потенциальные покупатели наверняка попытаются сбить цену, и процесс продажи может затянуться.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #россия #bosch
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Северный поток снова останавливается – немцев научат принимать душ с помощью влажной тряпки
Евросоюз выплатит Германии €28 млрд евро на нужды энергокомпаний
Долги жителей России по кредитным картам впервые превысили 1,5 трлн рублей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить рубль этой осенью – российские экономисты советуют покупать наличные доллары
168
Илону Маску не удалось прокачать мозг человека – что происходит в Neuralink, и кто в этом виноват
47
6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
44
Перекупщики продают новый гаджет Xiaomi до 410 раз дороже рекомендованной цены
1
Яхта с парусами, дизелем и электромотором представлена в Дании
3
Ранний анонс iPhone 14 может быть связан с состоянием экономики
2
Предварительная загрузка Saints Row на ПК недоступна
+
Тестирование Кока Колы на крысах показало отрицательное влияние напитка на мозг
21
Евросоюз выплатит Германии €28 млрд евро на нужды энергокомпаний
28
CDPR намекнула, что аддон-расширение для Cyberpunk 2077 покажут уже на следующей неделе
5
Крупнейший русскоязычный торрент-трекер RuTracker подвергся мощной DDoS-атаке
22
Цены народных видеокарт падают — в августе RTX 3060 и RX 6600 XT подешевели на 9-14 тысяч рублей
7
Глава криптобиржи Binance раскритиковал своих коллег
7
Samsung Electronics вложит $15 млрд в строительство исследовательского центра, который поможет освоить передовую литографию
+
Встроенный в приложение TikTok браузер фиксирует нажатия клавиш
+
Россияне и белорусы будут играть в World of Tanks через отдельный клиент, который назвали «Мир Танков»
12
Sony вероятно придумала новый способ установки фронтальных камер в смартфоны
+
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
234
Samsung Galaxy S8 получает обновление через пять с половиной лет после релиза
+
Intel нашла более четырёх десятков проблем с драйверами Arc благодаря лишь одному обзору
32

Популярные статьи

Волна снижения цен на геймерские видеокарты среднего уровня докатилась до России — обзор цен
60
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
36
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
2
Лунная миссия Артемида стартует 29 августа
33
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
+
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
+

Сейчас обсуждают

alex2025
07:34
Норм система атлон 200Ге+16Рам+ССД.
Самый дешёвый комп "из магазина" - сравниваем Intel и AMD. Часть 1
Евгений Степанов
07:30
У меня 5950х в игре нфс хит грузится на 80%. Но это даже не намекает мне на возможные тормоза в будущем. Потому что я могу отключить все ядра кроме 4 или 6 и все будет тоже самое и кадров в игре почти...
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
Серегарус
07:28
за 5 евро куплю... даже за 6
Bosch планирует продать активы в России и ищет покупателя
Raden
07:27
Интересно а жители Украины что будут выбирать . Сразу в Европу или с перспективой на Россию .
Россияне и белорусы будут играть в World of Tanks через отдельный клиент, который назвали «Мир Танков»
Евгений Степанов
07:24
Так точно!
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
Евгений Степанов
07:23
После того как он даже под 100 будет грузиться , как в примере с моим 3770к, при хорошей видяхе я ещё лет 10 или более буду летать без каких либо намеков на тормоза. Говорю так потому что у меня есть ...
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
Евгений Степанов
07:18
Бред сжо не течет это раз. А вот мой 5950х ты этим не охладить точно, так как моя трехсекционная СЖО не справляется. И 90 градусов я вижу часто, если запускаю например инсталлятор игры какой нибудь к...
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
Тарас Заболотский
07:10
Про цены можно пока не говорить. Длрожает абсолютно всё. Молоко с 0.59€ до 1.12€, газ с 36€ в месяц до 295€..
Ранний анонс iPhone 14 может быть связан с состоянием экономики
Евгений Степанов
07:08
Что значит потяну? Ты что считаешь что процы нужно менять как ребенку памперсы каждый день? У меня ещё живой 3770к более 10 лет. И ничего не тормозит все летает. Я конечно купил 5950х уж очень нахвали...
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
Евгений Степанов
07:03
Купил нулевую дорогую микроволновку, а там на чипе поселилась дружная семья тараканов, пол года и начались глюки. Вплоть до спмовключения. (Только не надо мне писать про тараканов и что с ними нужно д...
AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на AM5 порадуют производительностью, но должны идти с зубочистками в наборе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем