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После начала в конце февраля «специальной военной операции» на территории Украины и последовавшего ее осуждения со стороны 141 страны ООН, зарубежные компании стали массово приостанавливать работу на территории России, некоторые же фирмы и вовсе предпочли уйти из страны, продав все находящиеся в ней активы. Как сообщает издание «Коммерсант», таким образом намерена поступить и немецкая фирма Bosch – она активно ищет покупателя на свои расположенные в России заводы. Их стоимость в нынешних условиях составляет почти 4.5 миллиарда рублей.
По данным журналистов, интерес к российским активам Bosch проявляют несколько отечественных ритейлеров, также некоторые эксперты полагают, что в них могут быть заинтересованы китайские или турецкие компании. Одна из ключевых проблем заключается в том, что комплектующие и запчасти, необходимые для полноценной работы заводов, расположенных под Санкт-Петербургом, поставлялись из других стран, причем многие – из стран Евросоюза. В настоящий момент это невозможно из-за санкций и частичной экономической изоляции страны. Именно из-за этого потенциальные покупатели наверняка попытаются сбить цену, и процесс продажи может затянуться.