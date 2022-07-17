Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 222 тысячи рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Июль)
Всем привет. С вами Zero, и это снова рубрика…так, в сегодняшнем бюджете это уже вряд ли «народный ПК», с учетом российских зарплат, так что пусть будет «производительный ПК». В рамках сегодняшней статьи я расскажу, какую игровую конфигурацию можно собрать за 222 тысячи рублей. Спойлер: ее возможностей будет достаточно, чтобы комфортно играть в любые игры в разрешении QuadHD на максимальных настройках, и почти в любые (но без рейтрейсинга или с рейтрейсингом и DLSS) – на ультра в разрешении 4K. Выбирать комплектующие я буду в столичных магазинах Ситилинк и Регард. Итак, поехали!
Процессор: Intel Core i7-12700KF OEM
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Начну с центрального процессора. «Сердцем» сборки в этот раз будет производительный CPU Intel Alder Lake Core i7-12700KF, и, как уже догадались многие читатели, отнюдь не из-за наличия не особо нужных в играх энергоэффективных E-ядер, а из-за высокой производительности P-ядер и отличных результатов в гейминге. Подвергать 12700KF экстремальному разгону я особого смысла не вижу, а вот зафиксировать тактовую частоту P-ядер на постоянной отметке около 5 ГГц – дело хорошее. Для продвинутого оверклокинга к «двенадцать тысяч семисотому» желательно было бы докупить эффективную систему жидкостного охлаждения, но оно того просто не стоит – тепловыделение процессора растет гораздо сильнее, чем FPS в играх.
Кстати, если хотите сэкономить, потеряв всего несколько кадров в секунду в большинстве игр, можете приобрести вместо 12700KF другую модель, 12700F, не поддерживающую разгон по множителю, и отключить ограничение по TDP в BIOS. К ней можно взять и более бюджетную (но обязательно с хорошей подсистемой питания и защищающими ее от перегрева радиаторами) материнскую плату на чипсете B660, но сейчас в большинстве российских магазинов таких просто нет. Или есть всего несколько экземпляров с сильно завышенной ценой.
Материнская плата: GIGABYTE Z690 UD DDR4
По меркам чипсета Z690, GIGABYTE UD DDR4 можно считать «бюджетной» материнской платой, хотя для многих это прозвучит странно. Тем не менее, у нее есть важное преимущество по сравнению со многими другими моделями того же ценового сегмента – более качественное охлаждение подсистемы питания. В стресс-тестах она, конечно, будет серьезно нагреваться (но не перегреваться, если вы не станете злоупотреблять оверклокингом!), в играх же с температурным режимом (при грамотной организации воздушных потоков внутри системного блока) не будет вообще никаких проблем.
«А что там по разъемам» – спросите вы. А по ним все вполне достойно. Есть и дополнительные PCI-E для подключения плат расширения, если вы захотите, например, добавить Wi-Fi/Bluetooth модуль, и достаточное количество M.2 для SSD, и SATA III для HDD, и если не царский, то по крайней мере, княжеский комплект USB-портов. Имеется на борту GIGABYTE Z690 UD DDR4 и 2.5-гигабитный сетевой контроллер, а вот встроенная звуковая карта простенькая, что, впрочем, вряд ли можно заметить на слух, если вы не аудиофил. Я не любитель плат GIGABYTE, и скорее порекомендовал бы вам что-то из ассортимента ASUS, но в российских магазинах наблюдается явный дефицит комплектующих. Впрочем, Z690 UD DDR4 – модель как минимум неплохая, и в пару к Core i7-12700KF ее можно покупать смело.
Кулер: Be Quiet Dark Rock Pro 4
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Многие компьютерщики и геймеры предпочитают без крайне веской причины не связываться с системами жидкостного охлаждения, и, признаюсь честно, я из их числа. Если для отвода тепла от процессора в нужном режиме работы хватит воздушного суперкулера – я посоветую использовать воздушный суперкулер. Конечно, если повысить напряжение и запустить стресс-тесты, температура Core i7-12700KF вас не порадует, но игры – гораздо менее ресурсоемкий сценарий использования, поэтому переживать не о чем. Многие используют Be Quiet Dark Rock Pro 4 как с Ryzen 9 5900X, так и со старшими Alder Lake, и, хотя для серьезного разгона таких горячих и прожорливых процессоров данный кулер не подходит, с номинальным режимом работы и режимом умеренного разгона (а точнее, фиксации частот по всем P-ядрам на высоких отметках) он справляется. Да и побочный обдув подсистемы питания лишним не будет.
Важно: убедитесь, что покупаете свежую ревизию кулера с креплениями для сокета LGA 1700, иначе придется ждать, пока производитель их пришлет.
Оперативная память: G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK) 16 ГБ x2, 3200 МГц, 16-18-18
К сожалению, модули памяти Crucial Ballistix с индексом U4, гарантированно базирующиеся на чипах Micron E-Die с отличным разгонным потенциалом, практически пропали из российских магазинов. Планки же с чипами Samsung B-Die есть, но стоят очень дорого – примерно 30 тысяч рублей за комплект из двух модулей по 16 ГБ. К счастью, к Intel Core i7-12700KF не нужна топовая память: стандартных для большинства геймерских сборок параметров (частота 3200-3600 МГц, тайминги 16-18-18 или около того) вполне достаточно. Так что можно взять набор G.Skill Ripjaws V – чипы там, скорее всего, будут от компании Hynix, поэтому на серьезный разгон вряд ли стоит рассчитывать, но за свои деньги – вариант приличный. Главное – не экономьте и берите именно два модуля на 16 ГБ, а не один на 32, чтобы подсистема памяти работала в двухканальном режиме.
SSD: ADATA XPG Blade S70 (AGAMMIXS70B-1T-CS) 1 ТБ
Дожили…отличный PCI-Express 4.0 x4 твердотельный накопитель с DRAM-буфером стоит значительно дешевле, чем PCI-Express 3.0 (да, я о Samsung 970 Evo на терабайт, который в Регарде предлагается за 17 с лишним тысяч рублей). Что ж, южнокорейская корпорация выпускает шикарные по всем параметрам SSD, но российские ритейлеры слишком задрали на них цены, поэтому голосуем рублем. AGAMMIXS70B-1T-CS – вариант за свои деньги по нынешним меркам крутейший. Превосходные скоростные показатели, как последовательных, так и случайных чтения и записи, сочетаются здесь с выдающейся надежностью – производитель сообщает о ресурсе перезаписи, равном 740 терабайтам, на практике же он, как это часто бывает, гораздо больше. Все-таки здесь не 3D QLC, а 3D TLC память (скорее всего, 96-слойная производства Micron). Странно, что магазины не поставили ценник раза в полтора выше. Пока они не спохватились – пользуйтесь.
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Palit GamingPro 12 ГБ
Бриллиант сегодняшней сборки – это, конечно, видеокарта, занимающая более 50% общего бюджета. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в особом представлении не нуждается – конечно, это не абсолютный суперфлагман, и в линейке имеются еще RTX 3090 и RTX 3090 Ti, но они стоят совсем уж запредельных денег, хотя и не таких запредельных, как в разгар наконец-то схлынувшей волны майнинг-лихорадки. RTX 3080 Ti позволяет играть на максимальных настройках в любые проекты в разрешении QuadHD и почти в любые – в 4K, если же вы хотите ультра, побольше FPS и/или трассировку лучей в условном «Киберпанке» в 4K – активируйте DLSS, благо, если не выбирать режим Ultra Performance, эта технология почти не мылит картинку.
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Важно! RTX 3080 Ti – видеокарта с крайне высоким TDP. Для нее нужен достаточно просторный и продуваемый корпус с грамотно организованным охлаждением. Рекомендую использовать 2-3 вентилятора на вдув в передней части корпуса и 2-3 на выдув – один из них сзади, другие же – сверху, и/или, возможно, сбоку, если позволяет устройство шасси.
Блок питания: Corsair RM850x (CP-9020200-EU) 850 Вт
Дальше по плану – блок питания. Честных 850 Вт нам хватит с запасом, так что искать модели мощностью 1 КВт и выше нет особого смысла. Есть вещи важнее избыточной мощности – например, выбранный БП должен обладать качественной схемотехникой, отличными электрическими характеристиками и высокой надежностью. И, конечно, не быть шумным. Corsair RM850x – один из самых тихих на рынке блоков питания в своей ценовой категории, тише многих моделей с сертификатами 80 Plus Platinum и Titanium и более высоким КПД, и обладающий при этом превосходной стабильностью напряжений, а также богатым комплектом разъемов и полностью модульной системой подключения кабелей. Единственным недостатком Corsair RM850x можно считать увеличенную длину корпуса, равную 160 мм, но проблемой это является только для бюджетных или компактных корпусов.
Корпус: Cooler Master MasterBox MB511 ARGB Black
Cooler Master MasterBox MB511 – это просторный и продуваемый современный игровой корпус, оснащенный тремя предустановленными вентиляторами. Они располагаются на фронтальной панели и обладают ARGB-подсветкой (что немаловажно, отключаемой). Только подключайте их к материнской плате, а не к блоку питания. Рассматриваемый кейс оставляет крайне положительное впечатление как с инженерной, так и с дизайнерской точки зрения: собирать систему в нем удобно, для всего хватает места, готовый же ПК выглядит стильно и радует глаз. Главный минус MB511 – наличие только двух посадочных мест для 3.5-дюймовых накопителей, так что, если у вас больше двух жестких дисков такого форм-фактора, или вы планируете покупку нескольких дополнительных HDD, лучше выбрать другой кейс. И, поскольку сборка у нас весьма горячая, стоит докупить пару дополнительных вентиляторов. Это поможет более-менее сбалансировать вдув и выдув и ускорить смену горячего воздуха внутри системного блока на холодный.
Вентилятор для корпуса Fractal Design Silent Series R3 (FD-FAN-SSR3-120-WT) x2
Если бюджет и внутренняя «жаба» позволяют – берите вентиляторы Noctua (120 мм, PWM, до 1200 об/мин), они эффективные, тихие и крайне долговечные. Если же нет – из недорогих 120-миллиметровых «вертушек» могу посоветовать Fractal Design Silent Series R3. Одно из главных преимуществ этих вентиляторов вынесено непосредственно в их название: подсказываю, ключевое слово – «Silent». Большинство недорогих кулеров плохи тем, что раздражают нежелательными звуками, причем часто это не только ровный гул, к которому можно привыкнуть, а какие-то взвизгивания, трески и постукивания. Silent Series R3, конечно, тоже нельзя назвать абсолютно бесшумными, но они действительно очень тихие, и их не будет слышно на фоне работы систем охлаждения процессора и видеокарты. В случае нашего корпуса один такой вентилятор стоит поставить на заднюю панель, а другой – на верхнюю. Только будьте внимательны и правильно ориентируйте устройства, чтобы они работали именно на выдув. Таким образом, заводские кулеры на фронтальной панели будут затягивать внутрь шасси холодный воздух, а доустановленные вами – выбрасывать из него горячий.
Финальная конфигурация
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Итак, я рассказал о всех комплектующих, пришло время собрать их в единой таблице.
|Процессор
|Intel Core i7-12700KF OEM
|Материнская плата
|GIGABYTE Z690 UD DDR4
|Система охлаждения
|Be Quiet Dark Rock Pro 4
|Оперативная память
|G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-32GVK) 16 ГБ x2
|SSD
|ADATA XPG Blade S70 1 ТБ
|Видеокарта
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Palit GamingPro 12 ГБ
|Блок питания
|Corsair RM850x 850 Вт
|Корпус
|Cooler Master MasterBox MB511 ARGB Black
|Дополнительные вентиляторы
|Fractal Design Silent Series x2
Суммарная стоимость перечисленного в таблице железа в Ситилинке и Регарде составляет примерно 223-224 тысячи рублей, если же пройтись по каталогам других онлайн-ритейлеров, отдельные комплектующие можно выцепить и подешевле, сэкономив несколько тысяч, а если сильно повезет, то и десяток. При этом сборка вышла мощнейшая – подходящая для любых игр в QuadHD и даже 4K.
FAQ (Вопросы и ответы)
Что за название статьи и бюджет, почему сборка не за 200 тысяч или не за 220? И вообще, получилось больше 223 тысяч.
Чего только не сделаешь ради красивого заголовка, хайпа и просмотров. А если серьезно, то изначально я собирался предложить сборку за 200 тысяч с RTX 3080, но потом увидел RTX 3080 Ti от Palit по адекватной стоимости в ассортименте Регарда. Но, если вам не нравится весьма красивое, на мой взгляд, число 222, то купите корпус или оперативку подороже. Тогда получится зарифмовать: 228 – собирать ПК не бросим.
У меня QuadHD/FullHD монитор и я не планирую играть в 4K, поэтому не хочу переплачивать за RTX 3080 Ti. Если я возьму RTX 3080, во что вложить деньги?
Если у вас монитор хотя бы на 120 Гц, то все равно лучше взять RTX 3080 Ti и играть с более высоким FPS и низким фреймтаймом. Точно не хотите отдавать больше 100 тысяч за видеокарту? Тогда рекомендую приобрести более емкий SSD – на 2 терабайта. Многие AAA-проекты сейчас весят сильно за сотню гигов, поэтому одного терабайта со временем начнет не хватать, если вы не любите удалять игры.
А стоит ли брать RTX 3080/3080 Ti? Осенью ведь должны выйти графические ускорители NVIDIA нового поколения, Ada Lovelace.
Не факт, что они выйдут – инсайдеры сообщают, что на 2023 год могут перенести не только RTX 4070 и 4080, но и флагманскую RTX 3090, которая должна была поступить в продажу первой. И даже если выйдут – будут ли они доступны в России, и по какой цене? Конечно, если у вас есть на руках приличная видеокарта от старого ПК, подождать и подкопить денег на старшие Ada Lovelace можно, если же нет – RTX 3080 Ti будет хорошим выбором. Ждать нового железа можно бесконечно – всегда есть какие-то интересные комплектующие, которые выйдут в ближайшие полгода-год.
Зачем переплачивать за блок питания? Он же не прибавит FPS в играх.
Не прибавит. Но может убавить. До нуля, если выйдет из строя, и, в худшем случае, унесет за собой что-то из остального железа. Хотя отдадим производителям должное – сейчас такое случается редко, если вы не покупаете БП китайских Noname-брендов. Помимо мощности, важны стабильность напряжений, нагрев, уровень шума, модульность кабелей и другие факторы. Для производительной сборки за 200+ тысяч рублей стоимость блока питания в 11 тысяч является вполне адекватной, даже, возможно, несколько низкой. При наличии запаса по бюджету я предпочел бы использовать одно из решений с сертификатом 80 Plus Platinum. Впрочем, одно из несомненных преимуществ Corsair RM850x – очень тихий, и при этом обеспечивающий начинке блока комфортный температурный режим вентилятор.
Что в будущем стоит проапгрейдить?
Докупите еще один твердотельный накопитель, если терабайта будет не хватать. В дальнейшем же, через несколько лет, понадобится сменить видеокарту, когда старая перестанет справляться. Хотя некоторые люди с 2016 по 2022 год сидят с GTX 1060, которая относилась далеко не к флагманскому сегменту и на момент выхода, а я предлагаю заменить RTX 3080 Ti через 3-5 лет. Но тут все зависит от финансовых возможностей, а также от требований и пожеланий к настройкам актуальных игр и плавности игрового процесса.
Заключение
Да уж, не улететь в космос по бюджету и вместить в сборку RTX 3080 Ti было непросто, но конфигурация получилась крутая, близкая по своим параметрам к флагманской, хотя и с некоторыми компромиссами. Напоследок отмечу, что некоторые комплектующие могут временно пропасть из продажи – ассортимент железа, цифровой и бытовой техники и электроники в российских магазинах за последние месяцы ощутимо уменьшился. Будут и новые колебания цен, особенно если рубль в очередной раз ослабнет. Не тяните с покупками. А что вы думаете по поводу предложенной мной сборки? Что вы бы в ней заменили? Пишите в комментариях.
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