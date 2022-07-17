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Всем привет. С вами Zero, и это снова рубрика…так, в сегодняшнем бюджете это уже вряд ли «народный ПК», с учетом российских зарплат, так что пусть будет «производительный ПК». В рамках сегодняшней статьи я расскажу, какую игровую конфигурацию можно собрать за 222 тысячи рублей. Спойлер: ее возможностей будет достаточно, чтобы комфортно играть в любые игры в разрешении QuadHD на максимальных настройках, и почти в любые (но без рейтрейсинга или с рейтрейсингом и DLSS) – на ультра в разрешении 4K. Выбирать комплектующие я буду в столичных магазинах Ситилинк и Регард. Итак, поехали!

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Начну с центрального процессора. «Сердцем» сборки в этот раз будет производительный CPU Intel Alder Lake Core i7-12700KF, и, как уже догадались многие читатели, отнюдь не из-за наличия не особо нужных в играх энергоэффективных E-ядер, а из-за высокой производительности P-ядер и отличных результатов в гейминге. Подвергать 12700KF экстремальному разгону я особого смысла не вижу, а вот зафиксировать тактовую частоту P-ядер на постоянной отметке около 5 ГГц – дело хорошее. Для продвинутого оверклокинга к «двенадцать тысяч семисотому» желательно было бы докупить эффективную систему жидкостного охлаждения, но оно того просто не стоит – тепловыделение процессора растет гораздо сильнее, чем FPS в играх.

Кстати, если хотите сэкономить, потеряв всего несколько кадров в секунду в большинстве игр, можете приобрести вместо 12700KF другую модель, 12700F, не поддерживающую разгон по множителю, и отключить ограничение по TDP в BIOS. К ней можно взять и более бюджетную (но обязательно с хорошей подсистемой питания и защищающими ее от перегрева радиаторами) материнскую плату на чипсете B660, но сейчас в большинстве российских магазинов таких просто нет. Или есть всего несколько экземпляров с сильно завышенной ценой.

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По меркам чипсета Z690, GIGABYTE UD DDR4 можно считать «бюджетной» материнской платой, хотя для многих это прозвучит странно. Тем не менее, у нее есть важное преимущество по сравнению со многими другими моделями того же ценового сегмента – более качественное охлаждение подсистемы питания. В стресс-тестах она, конечно, будет серьезно нагреваться (но не перегреваться, если вы не станете злоупотреблять оверклокингом!), в играх же с температурным режимом (при грамотной организации воздушных потоков внутри системного блока) не будет вообще никаких проблем.

«А что там по разъемам» – спросите вы. А по ним все вполне достойно. Есть и дополнительные PCI-E для подключения плат расширения, если вы захотите, например, добавить Wi-Fi/Bluetooth модуль, и достаточное количество M.2 для SSD, и SATA III для HDD, и если не царский, то по крайней мере, княжеский комплект USB-портов. Имеется на борту GIGABYTE Z690 UD DDR4 и 2.5-гигабитный сетевой контроллер, а вот встроенная звуковая карта простенькая, что, впрочем, вряд ли можно заметить на слух, если вы не аудиофил. Я не любитель плат GIGABYTE, и скорее порекомендовал бы вам что-то из ассортимента ASUS, но в российских магазинах наблюдается явный дефицит комплектующих. Впрочем, Z690 UD DDR4 – модель как минимум неплохая, и в пару к Core i7-12700KF ее можно покупать смело.

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Многие компьютерщики и геймеры предпочитают без крайне веской причины не связываться с системами жидкостного охлаждения, и, признаюсь честно, я из их числа. Если для отвода тепла от процессора в нужном режиме работы хватит воздушного суперкулера – я посоветую использовать воздушный суперкулер. Конечно, если повысить напряжение и запустить стресс-тесты, температура Core i7-12700KF вас не порадует, но игры – гораздо менее ресурсоемкий сценарий использования, поэтому переживать не о чем. Многие используют Be Quiet Dark Rock Pro 4 как с Ryzen 9 5900X, так и со старшими Alder Lake, и, хотя для серьезного разгона таких горячих и прожорливых процессоров данный кулер не подходит, с номинальным режимом работы и режимом умеренного разгона (а точнее, фиксации частот по всем P-ядрам на высоких отметках) он справляется. Да и побочный обдув подсистемы питания лишним не будет.



Важно: убедитесь, что покупаете свежую ревизию кулера с креплениями для сокета LGA 1700, иначе придется ждать, пока производитель их пришлет.

К сожалению, модули памяти Crucial Ballistix с индексом U4, гарантированно базирующиеся на чипах Micron E-Die с отличным разгонным потенциалом, практически пропали из российских магазинов. Планки же с чипами Samsung B-Die есть, но стоят очень дорого – примерно 30 тысяч рублей за комплект из двух модулей по 16 ГБ. К счастью, к Intel Core i7-12700KF не нужна топовая память: стандартных для большинства геймерских сборок параметров (частота 3200-3600 МГц, тайминги 16-18-18 или около того) вполне достаточно. Так что можно взять набор G.Skill Ripjaws V – чипы там, скорее всего, будут от компании Hynix, поэтому на серьезный разгон вряд ли стоит рассчитывать, но за свои деньги – вариант приличный. Главное – не экономьте и берите именно два модуля на 16 ГБ, а не один на 32, чтобы подсистема памяти работала в двухканальном режиме.

Дожили…отличный PCI-Express 4.0 x4 твердотельный накопитель с DRAM-буфером стоит значительно дешевле, чем PCI-Express 3.0 (да, я о Samsung 970 Evo на терабайт, который в Регарде предлагается за 17 с лишним тысяч рублей). Что ж, южнокорейская корпорация выпускает шикарные по всем параметрам SSD, но российские ритейлеры слишком задрали на них цены, поэтому голосуем рублем. AGAMMIXS70B-1T-CS – вариант за свои деньги по нынешним меркам крутейший. Превосходные скоростные показатели, как последовательных, так и случайных чтения и записи, сочетаются здесь с выдающейся надежностью – производитель сообщает о ресурсе перезаписи, равном 740 терабайтам, на практике же он, как это часто бывает, гораздо больше. Все-таки здесь не 3D QLC, а 3D TLC память (скорее всего, 96-слойная производства Micron). Странно, что магазины не поставили ценник раза в полтора выше. Пока они не спохватились – пользуйтесь.

Бриллиант сегодняшней сборки – это, конечно, видеокарта, занимающая более 50% общего бюджета. NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti в особом представлении не нуждается – конечно, это не абсолютный суперфлагман, и в линейке имеются еще RTX 3090 и RTX 3090 Ti, но они стоят совсем уж запредельных денег, хотя и не таких запредельных, как в разгар наконец-то схлынувшей волны майнинг-лихорадки. RTX 3080 Ti позволяет играть на максимальных настройках в любые проекты в разрешении QuadHD и почти в любые – в 4K, если же вы хотите ультра, побольше FPS и/или трассировку лучей в условном «Киберпанке» в 4K – активируйте DLSS, благо, если не выбирать режим Ultra Performance, эта технология почти не мылит картинку.

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Важно! RTX 3080 Ti – видеокарта с крайне высоким TDP. Для нее нужен достаточно просторный и продуваемый корпус с грамотно организованным охлаждением. Рекомендую использовать 2-3 вентилятора на вдув в передней части корпуса и 2-3 на выдув – один из них сзади, другие же – сверху, и/или, возможно, сбоку, если позволяет устройство шасси.

Дальше по плану – блок питания. Честных 850 Вт нам хватит с запасом, так что искать модели мощностью 1 КВт и выше нет особого смысла. Есть вещи важнее избыточной мощности – например, выбранный БП должен обладать качественной схемотехникой, отличными электрическими характеристиками и высокой надежностью. И, конечно, не быть шумным. Corsair RM850x – один из самых тихих на рынке блоков питания в своей ценовой категории, тише многих моделей с сертификатами 80 Plus Platinum и Titanium и более высоким КПД, и обладающий при этом превосходной стабильностью напряжений, а также богатым комплектом разъемов и полностью модульной системой подключения кабелей. Единственным недостатком Corsair RM850x можно считать увеличенную длину корпуса, равную 160 мм, но проблемой это является только для бюджетных или компактных корпусов.

Cooler Master MasterBox MB511 – это просторный и продуваемый современный игровой корпус, оснащенный тремя предустановленными вентиляторами. Они располагаются на фронтальной панели и обладают ARGB-подсветкой (что немаловажно, отключаемой). Только подключайте их к материнской плате, а не к блоку питания. Рассматриваемый кейс оставляет крайне положительное впечатление как с инженерной, так и с дизайнерской точки зрения: собирать систему в нем удобно, для всего хватает места, готовый же ПК выглядит стильно и радует глаз. Главный минус MB511 – наличие только двух посадочных мест для 3.5-дюймовых накопителей, так что, если у вас больше двух жестких дисков такого форм-фактора, или вы планируете покупку нескольких дополнительных HDD, лучше выбрать другой кейс. И, поскольку сборка у нас весьма горячая, стоит докупить пару дополнительных вентиляторов. Это поможет более-менее сбалансировать вдув и выдув и ускорить смену горячего воздуха внутри системного блока на холодный.

Если бюджет и внутренняя «жаба» позволяют – берите вентиляторы Noctua (120 мм, PWM, до 1200 об/мин), они эффективные, тихие и крайне долговечные. Если же нет – из недорогих 120-миллиметровых «вертушек» могу посоветовать Fractal Design Silent Series R3. Одно из главных преимуществ этих вентиляторов вынесено непосредственно в их название: подсказываю, ключевое слово – «Silent». Большинство недорогих кулеров плохи тем, что раздражают нежелательными звуками, причем часто это не только ровный гул, к которому можно привыкнуть, а какие-то взвизгивания, трески и постукивания. Silent Series R3, конечно, тоже нельзя назвать абсолютно бесшумными, но они действительно очень тихие, и их не будет слышно на фоне работы систем охлаждения процессора и видеокарты. В случае нашего корпуса один такой вентилятор стоит поставить на заднюю панель, а другой – на верхнюю. Только будьте внимательны и правильно ориентируйте устройства, чтобы они работали именно на выдув. Таким образом, заводские кулеры на фронтальной панели будут затягивать внутрь шасси холодный воздух, а доустановленные вами – выбрасывать из него горячий.

Финальная конфигурация

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Итак, я рассказал о всех комплектующих, пришло время собрать их в единой таблице.





Суммарная стоимость перечисленного в таблице железа в Ситилинке и Регарде составляет примерно 223-224 тысячи рублей, если же пройтись по каталогам других онлайн-ритейлеров, отдельные комплектующие можно выцепить и подешевле, сэкономив несколько тысяч, а если сильно повезет, то и десяток. При этом сборка вышла мощнейшая – подходящая для любых игр в QuadHD и даже 4K.

FAQ (Вопросы и ответы)



Что за название статьи и бюджет, почему сборка не за 200 тысяч или не за 220? И вообще, получилось больше 223 тысяч.

Чего только не сделаешь ради красивого заголовка, хайпа и просмотров. А если серьезно, то изначально я собирался предложить сборку за 200 тысяч с RTX 3080, но потом увидел RTX 3080 Ti от Palit по адекватной стоимости в ассортименте Регарда. Но, если вам не нравится весьма красивое, на мой взгляд, число 222, то купите корпус или оперативку подороже. Тогда получится зарифмовать: 228 – собирать ПК не бросим.

У меня QuadHD/FullHD монитор и я не планирую играть в 4K, поэтому не хочу переплачивать за RTX 3080 Ti. Если я возьму RTX 3080, во что вложить деньги?

Если у вас монитор хотя бы на 120 Гц, то все равно лучше взять RTX 3080 Ti и играть с более высоким FPS и низким фреймтаймом. Точно не хотите отдавать больше 100 тысяч за видеокарту? Тогда рекомендую приобрести более емкий SSD – на 2 терабайта. Многие AAA-проекты сейчас весят сильно за сотню гигов, поэтому одного терабайта со временем начнет не хватать, если вы не любите удалять игры.

А стоит ли брать RTX 3080/3080 Ti? Осенью ведь должны выйти графические ускорители NVIDIA нового поколения, Ada Lovelace.

Не факт, что они выйдут – инсайдеры сообщают, что на 2023 год могут перенести не только RTX 4070 и 4080, но и флагманскую RTX 3090, которая должна была поступить в продажу первой. И даже если выйдут – будут ли они доступны в России, и по какой цене? Конечно, если у вас есть на руках приличная видеокарта от старого ПК, подождать и подкопить денег на старшие Ada Lovelace можно, если же нет – RTX 3080 Ti будет хорошим выбором. Ждать нового железа можно бесконечно – всегда есть какие-то интересные комплектующие, которые выйдут в ближайшие полгода-год.

Зачем переплачивать за блок питания? Он же не прибавит FPS в играх.

Не прибавит. Но может убавить. До нуля, если выйдет из строя, и, в худшем случае, унесет за собой что-то из остального железа. Хотя отдадим производителям должное – сейчас такое случается редко, если вы не покупаете БП китайских Noname-брендов. Помимо мощности, важны стабильность напряжений, нагрев, уровень шума, модульность кабелей и другие факторы. Для производительной сборки за 200+ тысяч рублей стоимость блока питания в 11 тысяч является вполне адекватной, даже, возможно, несколько низкой. При наличии запаса по бюджету я предпочел бы использовать одно из решений с сертификатом 80 Plus Platinum. Впрочем, одно из несомненных преимуществ Corsair RM850x – очень тихий, и при этом обеспечивающий начинке блока комфортный температурный режим вентилятор.

Что в будущем стоит проапгрейдить?

Докупите еще один твердотельный накопитель, если терабайта будет не хватать. В дальнейшем же, через несколько лет, понадобится сменить видеокарту, когда старая перестанет справляться. Хотя некоторые люди с 2016 по 2022 год сидят с GTX 1060, которая относилась далеко не к флагманскому сегменту и на момент выхода, а я предлагаю заменить RTX 3080 Ti через 3-5 лет. Но тут все зависит от финансовых возможностей, а также от требований и пожеланий к настройкам актуальных игр и плавности игрового процесса.

Заключение

Да уж, не улететь в космос по бюджету и вместить в сборку RTX 3080 Ti было непросто, но конфигурация получилась крутая, близкая по своим параметрам к флагманской, хотя и с некоторыми компромиссами. Напоследок отмечу, что некоторые комплектующие могут временно пропасть из продажи – ассортимент железа, цифровой и бытовой техники и электроники в российских магазинах за последние месяцы ощутимо уменьшился. Будут и новые колебания цен, особенно если рубль в очередной раз ослабнет. Не тяните с покупками. А что вы думаете по поводу предложенной мной сборки? Что вы бы в ней заменили? Пишите в комментариях.

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