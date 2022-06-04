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[Zero] За пост начислено вознаграждение
Статистика Steam за май демонстрирует увеличение числа видеокарт NVIDIA Ampere у геймеров
Впрочем, до топ-3 им еще далеко
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Игровой сервис Steam опубликовал статистику по комплектующим и программному обеспечению пользователей за май 2022 года. Если говорить о видеокартах, то GTX 1060 по-прежнему удерживает первое место, хотя представлена она была в 2016 году. Впрочем, не стоит забывать, что Steam объединяет две версии GTX 1060 – с 3 и 6 ГБ, а ведь по сути, это в настоящий момент уже два разных графических ускорителя, поскольку существуют игры, которым не хватает 3 ГБ видеопамяти даже в разрешении FullHD.

В топ-5 самых популярных видеокарт Steam входят модели NVIDIA начального и среднего игрового сегмента: помимо GTX 1060, там прописались GTX 1650, GTX 1050 Ti, RTX 2060 и GTX 1050. Примечательно, что нет ни одного субфлагмана, а ведь когда-то GTX 970 была на первом месте! Места с 6 по 10 также занимают «зеленые» карточки – GTX 1660 Ti, мобильная версия RTX 3060, и десктопные GTX 1660 Super, GTX 1070 и RTX 3060.

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Что же касается общих тенденций, стоит отметить заметный рост количества графических ускорителей линейки NVIDIA Ampere. Причины очевидны – волна майнинг-лихорадки схлынула, дефицит ослаб, и цены на видеокарты в Европе почти достигли уровня рекомендованных производителем. Долго ждавшие хоть сколько-нибудь адекватных значений геймеры поспешили проапгрейдиться, несмотря на то, что в третьем или четвертом квартале уже могут выйти новенькие Ada Lovelace (RTX 4000). Впрочем, некоторые инсайдеры сообщают о том, что в этот раз компания NVIDIA начнет не с флагмана и субфлагмана (условных RTX 4080 и RTX 4070), а с неподъемного для кошельков многих любителей компьютерных игр суперфлагмана – RTX 4080 Ti. Как же все будет на самом деле, покажет время.

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#amd #nvidia #видеокарты #steam #статистика #графические ускорители
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