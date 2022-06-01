Почти наверняка он будет основан на чипе Snapdragon Gen 1 Plus

Тайваньская компания ASUS опубликовала тизерное изображение, раскрывающее дату презентации своего нового флагманского, во многом ориентированного на мобильный гейминг, смартфона ROG Phone 6: она запланирована на 5 июля. Ранее ASUS сообщала, что ее будущий флагман будет основан на топовой однокристальной SoC Qualcomm, а значит, это почти наверняка будет Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Подробные же спецификации аппарата пока не могут сообщить даже инсайдеры.

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Ранее ASUS уже неоднократно выпускала смартфоны – в основном среднего, субфлагманского и флагманского сегментов, причем порой весьма примечательные по своим характеристикам или отличающиеся от продукции конкурентов какими-либо нетипичными особенностями. Знатоки мобильных устройств легко вспомнят вышедший в 2014 году Padfone S – этот аппарат по своим характеристикам почти не уступал тогдашним «топам», и при этом мог интегрироваться в более крупную док-станцию, выполненную в виде планшета, который в таком случае использовал вычислительные ресурсы смартфона. Из более современных девайсов можно отметить линейки ZenFone и, конечно, ROG Phone – именно к последней и принадлежит будущая новинка. Предсказать, насколько ROG Phone 6 окажется востребован, пока сложно – на это окажут сильное влияние как стоимость устройства, которая пока неизвестна, так и его характеристики.