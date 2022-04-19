Наблюдается самое значимое падение производства за последние 3 года

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Как сообщает Bloomberg, в Китае наблюдается сильнейшее падение производства полупроводниковой продукции с первого квартала 2019 года - тогда выпуск микросхем падал на 8.7%, сейчас же упал на 4.2% за квартал. Главная причина - санитарные ограничения, вызванные новой вспышкой коронавирусной инфекции, но аналитики говорят и о временном снижении спроса со стороны местных клиентов.

Помимо приостановки работы важных для отрасли предприятий, включая Semiconductor Manufacturing International Corp. и Hua Hong Semiconductor, свою роль сыграл очередной разрыв логистических цепочек: в Шанхае и некоторых других локациях введен жесткий локдаун.



В других регионах, где локдауна нет, все равно действуют усиленные по сравнению с предыдущими месяцами санитарные правила. Антикоронавирусные меры влияют и на потребительский спрос: в условиях тревоги и неопределенности многие люди склонны откладывать покупки предметов не первостепенной значимости, а цифровая и бытовая техника чаще всего к таковым не относится. По прогнозам многих экспертов, второй квартал также не принесет китайской полупроводниковой промышленности ничего хорошего - восстановление отрасли при оптимистичном варианте развития событий наступит только осенью.