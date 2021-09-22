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Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию

В данном материале я рассказываю, почему любые успехи AMD, на мой взгляд, положительно влияют на рынок и выгодны геймерам, а также, почему сам я при этом выбираю Intel и NVIDIA.
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Всем привет, с вами Zero, и сегодня я расскажу, почему я всячески поддерживаю любые успехи «красных», но сам вряд ли в ближайшие годы куплю их решения. Компания AMD неоднократно переживала тяжелые времена – как с процессорами, когда до появления Ryzen им было особо нечего противопоставить Intel Core даже с учетом довольно медленного усовершенствования последних, так и с видеокартами, когда флагманский игровой сегмент был полностью захвачен графическими ускорителями NVIDIA. Тем не менее, продукция AMD возвращалась в высшую лигу и снова становилась конкурентоспособной, пусть на это иногда и требовалось несколько лет. Итак, перехожу к аргументам.

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Почему успехи AMD – это хорошо для рынка компьютерного железа и для геймеров

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Конкуренция – движущая сила совершенствования технических характеристик продукции и удешевления ее производства. Именно успехи компании AMD с процессорами Ryzen подстегнули Intel увеличить количество ядер и потоков – если бы не микроархитектура Zen и последующие ее итерации, возможно, мы до сих пор бы видели четырехъядерные Core i5 или даже Core i7. При этом инженеры «красных» планомерно устраняют узкие места своей продукции – если камни Zen и Zen+ посредственно проявляли себя в играх, то Zen 2 практически догнали решения Intel, а Zen 3 – в половине проектов перегнали, после чего «синим» пришлось выжимать максимум из Rocket Lake-S: старшие процессоры из-за использования устаревшего техпроцесса получились очень горячими. Возрастала в каждом поколении и вычислительная мощь Ryzen в ресурсоемком ПО.

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При этом стоит отметить, что пока AMD находилась в положении догоняющего, цены на ее процессоры были весьма демократичны, а вот когда вышли выдающиеся по своим техническим характеристикам Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X и другие Zen 3, то их стоимость оказалась довольно высокой. Это еще одно следствие конкуренции: лидер может позволить себе устанавливать высокие цены, отстающий же вынужден предлагать пусть менее производительную в некоторых задачах или имеющую определенные недочеты, но зато более дешевую продукцию. Хороший пример – китайские смартфоны: десять лет назад это был «фейл на фейле», и над «китайфонами» все смеялись, зато предлагались они очень дешево, сейчас же привлекательные по соотношению стоимости и характеристик гаджеты из Поднебесной можно найти в любой ценовой категории, в том числе и в высшей.


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Теперь поговорим о ситуации с видеокартами AMD. На протяжении долгого времени компания экспериментировала, но не могла предложить ничего конкурентоспособного во флагманском сегменте, зато у нее имелись приличные предложения начального и среднего игрового уровня. При этом большинство геймеров все равно предпочитали карточки NVIDIA: это несложно заметить, например, по статистике популярного игрового сервиса Steam. Сейчас же, когда у «красных» наконец-то вышла успешная архитектура RDNA 2, им необходимо повысить свою долю рынка среди геймеров. План был хорош – предложить производительные карточки с большим объемом видеопамяти, но подвела реализация: из-за дефицита компонентов и огромного спроса со стороны майнеров любителям компьютерных игр почти ничего не досталось. Зато среагировала NVIDIA, оснастив свою RTX 3060 12 гигабайтами памяти.

Подведу краткий и очевидный итог: я всегда рад любым успехам AMD, потому что они подстегивают Intel и NVIDIA на совершенствование своей продукции или снижение ее стоимости. А еще больше я буду радоваться, если появятся какие-нибудь дешевые китайские Noname видеокарты. Даже если в играх они будут выдавать ошибки и артефакты, такие устройства могут подойти для майнинга, что частично устранит дефицит.

Почему сам я вряд ли куплю продукцию AMD


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При всем вышесказанном, сам я предпочитаю использовать в своих ПК процессоры Intel и видеокарты NVIDIA. Эти компании развивали свои микроархитектуры планомерно, а не кидались из крайности в крайность, и пусть в случае Intel временами процесс шел крайне медленно, разработчики игр в первую очередь оптимизируют свои творения под лидеров рынка, соответственно, в большинстве проектов, в том числе не новых, «синие» процессоры и «зеленые» видеокарты будут выдавать лучший результат, хотя есть и исключения. Основной же нишей камней AMD я по-прежнему считаю многопоточную рабочую нагрузку – в ней процессоры Ryzen проявляют себя выше всяких похвал. В комментариях могут написать: «Но Intel керогаз, особенно последнее поколение, энергопотребление очень высокое, тем более, в разгоне». Соглашусь с этим, но какая разница? На рынке хватает мощных и при этом дешевых блоков питания, например, от Chieftec или be Quiet, а купленный однажды суперкулер Noctua NH-D15 легко переживет несколько сборок: австрийская компания бесплатно высылает крепления к новым сокетам. Электричество в России тоже дешевое, по крайней мере, в многоквартирных домах большинства мегаполисов.


К вопросу о видеокартах – почему NVIDIA? Опять же, из-за более планомерного и устойчивого развития микроархитектур. Там, где AMD экспериментирует и иногда кардинально все пересматривает, отказываясь от старых наработок, NVIDIA двигается в одну сторону, причем весьма успешно. Да, бывают спорные поколения – Maxwell (9xx) больше про снижение энергопотребления, чем про прирост производительности, а Turing (2xxx) – больше про новую технологию трассировки лучей, зато что Pascal, что Ampere – несомненный вин. При этом сам рейтрейсинг я пока особо не использую: слишком уж много он отъедает FPS, и это при наличии специализированных ядер. Думаю, если технология продолжит развиваться, а не исчезнет, инженерам стоит или значительно нарастить их число, или и вовсе добавить отдельный «рейтрейсинг-процессор» на печатную плату видеокарты, связав его с основным скоростной шиной.

Кстати, добавлю пару слов о грядущих графических ускорителях Intel. Я буду очень рад, если они окажутся удачными, но сам не куплю их, даже если соотношение цены и характеристик будет невероятно выгодным, и вам тоже не рекомендую, если вы заядлый геймер. Причина в старых играх: наверняка некоторые проекты вообще не будут запускаться, а с другими возникнут те или иные проблемы – возможно, со временем они решатся, но на это понадобятся годы.

Согласны с аргументацией, хотите что-то добавить, или есть, что возразить? Пишите в комментариях!

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