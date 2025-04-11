Впрочем, успех при ее использовании, мягко говоря, не гарантируется.

Американские покупатели нашли хитрость, позволяющую приобретать графические ускорители дешевле розничной рекомендованной цены — примечательно, что данная схема работает даже для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell, находящихся в дефиците.

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Об упомянутой хитрости рассказали сразу несколько пользователей Reddit, а впоследствии еще нескольким покупателям удалось повторить их опыт, хотя большинство отписавшихся рапортовали о неудаче. Суть схемы такова: в Walmart видеокарты продаются только онлайн, но если покупатель приобретает GPU и возвращает обратно, то устройство поступает на полки магазинов уже физически. Чаще всего карту перенаправляют в ближайшую торговую точку. При этом коробка с графическим ускорителем может быть даже не распечатана.

На Reddit предложили массово заказывать видеокарты, возвращать их, после чего ждать поступления в продажу со скидкой и приобретать уже насовсем. Согласно ряду отзывов, подобная стратегия работает не только для Walmart, но и для Micro Center. Впрочем, если ритейлеры еще и не прикрыли лазейку, то в скором времени наверняка прикроют — потеря сотен долларов на каждой проданной видеокарте не выглядит для бизнеса привлекательным вариантом.