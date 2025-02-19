Как сообщают СМИ, правоохранительные органы задержали работника одного из салонов связи, расположенных в Санкт-Петербурге. По версии полицейских, мужчина в 2022 году нашел нелегальный способ подработки в одном из мессенджеров и начал продавать сведения о персональных данных клиентов операторов связи. За информацию об одном человеке нечистый на руку сотрудник салона получал около 300 рублей, при этом его «работодатель», вероятно, «зарабатывал» в несколько раз больше, если судить по стоимости подобных услуг на теневых форумах.

В настоящий момент правоохранители проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям – уже известно, что за время работы в салоне он успел продать информацию как минимум о нескольких десятках абонентов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Услуги «пробива» информации о человеке по его телефонному номеру широко представлены в даркнете и пользуются высоким спросом. По мнению экспертов по информационной безопасности, операторы связи предпринимают явно недостаточно усилий по борьбе с желающими незаконно подзаработать сотрудниками. Исправить ситуацию могло бы совершенствование при помощи технологий искусственного интеллекта автоматизированных систем, не только логирующих все обращения к базе данных, но и сигнализирующих о подозрительных действиях работников. Как отмечают эксперты, в крупнейших банках подобные системы работают гораздо эффективнее, чем в компаниях, специализирующихся на мобильной связи.