Всем привет. С вами Zero, и сегодня я поделюсь своим мнением о том, создает ли корпорация NVIDIA на рынке искусственный дефицит игровых видеокарт флагманского и субфлагманского сегментов, или речь идет не о запланированном процессе, а о недоработках и неидеальном планировании производственных и логистических операций, а также ошибках во взаимодействии с компаниями-партнерами. Но хватит предисловий, поехали!

О дефиците RTX 5090 было известно до релиза

Начнем с главного факта — о том, что видеокарт GeForce RTX 5090 на старте продаж будет крайне мало было известно сильно заранее. Об этом сообщали сначала инсайдеры, потом представители торговых сетей, причем в самых разных странах по всему миру. В конце концов наличие дефицита подтвердила даже сама NVIDIA. При этом внятных причин не называлось — можно вспомнить разве что ходившие слухи о том, что «зеленые» не разослали вовремя своим партнерам обновления прошивок, из-за чего часть производственных операций пришлось перенести с конца 2024 года на начало 2025. Тем не менее, эта версия выглядит сомнительно, поскольку инсайдеры и участники рынка сообщали, что дефицит отступит только весной, через 2-4 месяца.

Производство старших видеокарт RTX 4000 остановили заранее

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Производство флагманского графического ускорителя предыдущего поколения, NVIDIA GeForce RTX 4090, а также некоторых других видеокарт Ada Lovelace остановили заранее, и к моменту выхода GPU Blackwell большая часть складских запасов флагманских и субфлагманских карт RTX 4000 была распродана. С экономической и маркетинговой точек зрения это вполне разумно, тем не менее, этот факт свидетельствует в пользу того, что и с RTX 5000 NVIDIA совместно с партнерами могла создать искусственный дефицит. Такой же версии придерживаются многие обозреватели и техноблогеры, например, авторы Youtube-канала Hardware Unboxed, которые и вовсе назвали запуск видеокарт Blackwell в значительной степени «бумажным».

AMD — не конкурент NVIDIA во флагманском сегменте

Стоит вспомнить и об еще одном важном моменте — AMD нечего предложить геймерам во флагманском сегменте. Компания уже предупредила, что не будет выпускать в 2025 году топовых видеокарт, а наиболее производительной моделью окажется Radeon RX 9070 XT, предполагаемая стоимость которой находится примерно в диапазоне от 550 до 650 долларов. А раз нет конкуренции, и антимонопольные органы тоже не спешат обращать внимание на сложившуюся на рынке ситуацию, можно организовывать искусственный дефицит и задирать цены. Да, задирать их не «официальным» образом через увеличение рекомендованной стоимости, а влияя на баланс спроса и предложения. Но потребителям от этого не легче.

Дефицит выгоден компании с экономической и маркетинговой точек зрения

Если посмотреть на «чистую» производительность видеокарт RTX 5090 и RTX 5080 в геймерских сценариях использования, не учитывая дополнительные кадры, обеспечиваемые работой технологии Multi-Frame Generation, то поколение Blackwell выглядит явно проходным и не заслуживающим особого внимания игрового сообщества – прирост по сравнению с RTX 4090 и RTX 4080 Super невелик. По мнению ряда обозревателей, RTX 5080 и вовсе стоило бы назвать RTX 5070/RTX 5070 Ti, поскольку ее количественные характеристики вроде числа CUDA-ядер не соответствуют позиционированию.

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С учетом того, что прирост чистой производительности мал, для NVIDIA и ее партнеров возникали определенные риски. Что, если произвести много видеокарт, а покупать их почти не будут, и придется отдавать дорогостоящие устройства ниже рекомендованных цен? Но таких рисков легко избежать — выпустить мало графических ускорителей, раструбить по неофициальным каналам о грядущем дефиците, а потом подтвердить слухи и официально. Слово «дефицит» действует на покупателей магически — иногда люди покупают даже не нужные им вещи, опасаясь, что их быстро разберут.

Ну и еще один момент. Выгоднее продать 10 тысяч видеокарт по 3000 долларов, чем 100 тысяч видеокарт по 300 долларов, поскольку затраты окажутся меньше. Логистика, упаковка, контроль качества – все это не бесплатно. Поэтому создание искусственного дефицита на монопольном или околомонопольном рынке с крайне высоким порогом входа для монополиста выгодно. Если бы речь шла о каком-то простом продукте, конкуренты быстро наклепали бы дешевых аналогов и опрокинули монополиста. Но с передовыми видеокартами так не получится. Поэтому требуется расследование со стороны антимонопольных органов.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, почему считаю, что NVIDIA и партнеры создали искусственный дефицит видеокарт GeForce RTX 5090, или, как минимум, способствовали и не препятствовали созданию такого дефицита. А что по данному вопросу думаете вы — отсутствие флагманских GPU в магазинах по всему миру это всего лишь стечение обстоятельств или результат планирования? Пишите в комментариях!

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