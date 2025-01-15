Журналисты издания «Известия» поговорили с экспертом по информационной безопасности, директором по развитию направления «Кибербезопасность для населения» ГК «Солар» Олегом Седовым. Специалист рассказал о базовых правилах безопасности, соблюдая которые, можно значительно снизить риски взлома аккаунтов, а также уменьшить собственную уязвимость к действиям интернет-мошенников.

Эксперт рекомендует использовать сложные пароли как минимум из 12 символов, причем разные для различных сайтов и приложений, а также подключить двухфакторную или многофакторную аутентификацию. Банковские счета и другие важные учетные записи следует регулярно проверять на предмет подозрительных действий. Также желательно настроить по ним отправку автоматических уведомлений — такие уведомления могут оповестить о попытке взлома. При этом если на телефон пришло SMS о попытке взлома, например, аккаунта на портале «Госуслуги» с номером якобы техподдержки, перезванивать по нему не следует – подобные фальшивые SMS могут рассылать мошенники. Вместо этого следует зайти на «Госуслуги» и взять контактные данные поддержки оттуда. Не следует и сообщать кому-либо коды из SMS- и push-уведомлений.

Помимо этого, Олег Седов посоветовал родителям рассказывать детям в доступной форме о действиях мошенников, а также проводить домашние «киберучения» — задавать ребенку вопросы, что он будет делать в случае, если ему позвонил незнакомый человек и предлагает совершить определенные действия – например, взять смартфон родителей и установить на него приложение или попробовать зайти в онлайн-банкинг.