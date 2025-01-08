Как сообщает «ТАСС», в пресс-центре МВД России рассказали о популярной мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники запугивают своих жертв якобы имевшим место финансированием ими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сами преступники при этом чаще всего представляются представителями полиции, ФСБ или прокуратуры, в ряде случаев – Росфинмониторинга.

Если гражданин, с которым связались мошенники, не прекращает с ними контакты, а демонстрирует ярко выраженную эмоциональную реакцию, злоумышленники продолжают психологическую «обработку», заявляя, что для сохранения денежных средств и избежания привлечения к уголовной ответственности жертве якобы необходимо перевести имеющиеся у нее активы на «безопасный счет». Иногда преступники требуют совершить переводы, в других же случаях – присылают курьера, который может быть как сообщником мошенников, получающим свою долю, так и их невольным помощником, не осознающим своего участия в уголовно наказуемом деянии. В МВД призвали граждан не поддаваться на провокации и относиться к поступающей от неизвестных информации критически.