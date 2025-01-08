Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

В МВД рассказали о том, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Например, обвинениями в финансировании ВСУ
[ ] для раздела Блоги
+
+

Как сообщает «ТАСС», в пресс-центре МВД России рассказали о популярной мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники запугивают своих жертв якобы имевшим место финансированием ими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сами преступники при этом чаще всего представляются представителями полиции, ФСБ или прокуратуры, в ряде случаев – Росфинмониторинга.

Если гражданин, с которым связались мошенники, не прекращает с ними контакты, а демонстрирует ярко выраженную эмоциональную реакцию, злоумышленники продолжают психологическую «обработку», заявляя, что для сохранения денежных средств и избежания привлечения к уголовной ответственности жертве якобы необходимо перевести имеющиеся у нее активы на «безопасный счет». Иногда преступники требуют совершить переводы, в других же случаях – присылают курьера, который может быть как сообщником мошенников, получающим свою долю, так и их невольным помощником, не осознающим своего участия в уголовно наказуемом деянии. В МВД призвали граждан не поддаваться на провокации и относиться к поступающей от неизвестных информации критически.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

информационная безопасность кибербезопасность мошенники телефонные мошенники интернет-мошенники
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI Z890 Gaming Plus WIFI
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
19
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z9 Floe
11
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
41
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС США продолжают испытания маломасштабного демонстратора BWB: первый полет ожидается в 2027 году
2
Need for Speed: Underground 2 великолепен благодаря Unreal Engine 5
4
Минобороны показало уничтожение МиГ-29 и удар по аэродрому ВСУ
1
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
16
Смартфон Oukitel WP100 Titan обладает самой мощной батареей на рынке на сегодняшний день
+
NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 50 — от $549 за RTX 5070 до $1999 за RTX 5090
8
При большей диагонали экрана Samsung Galaxy S25 Ultra окажется компактнее Galaxy S24 Ultra
+
NI: Обновлённый Ту-160 с улучшенными характеристиками представляет собой серьёзную угрозу для США
1
Samsung представила линейку QLED-телевизоров с разрешением 8K и частотой 120 Гц
+
UGREEN выпустила новое зарядное устройство, к которому можно подключить до 5 ноутбуков одновременно
+
Китайская сеть CENI обеспечивает молниеносную скорость и нулевую потерю данных
1
Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
3
В Курской области российские десантники эвакуировали в тыл трофейную БМП ВСУ
+
Samsung показала раздвижные экраны OLED для телефонов, планшетов и ноутбуков
+
AMD представила FSR 4 на основе ИИ для видеокарт серии Radeon RX 9070
2
Фанаты вспомнили промахи Шрейера после его прогноза о переносе GTA VI
+
Специалист Минздрава выделил группы риска по метапневмовирусу
+
МО: ВС России вышли на оперативный простор после освобождения Курахово
+
Samsung представила свой новый 40" игровой монитор Odyssey G7 с разрешением 5K и частотой 180 Гц
1
Hisense представляет первый микросветодиодный телевизор для потребителей
1

Популярные статьи

Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
18
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
33
Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
9

Сейчас обсуждают

Workshop
01:13
Подъехали СО от инженеров, а не маркетологов? ))))))))))))
ASUS представила видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 в исполнении ROG Astral
Владимир
01:12
Еще не начал а уже сдает позиции, судя по заголовку. Ну чтож бувает.
Трамп намерен добиться завершения конфликта на Украине в течение полугода
32Влад32
01:05
Сам иди.
Лукашенко: Белоруссию втягивают в конфликт, который она может не выдержать
Vladimir911
01:04
Но дойдут ли они до глобального рынка не понятно
OPPO выпустит смартфоны с маленьким экраном в 2025 году не только в серии Х, но и в серии A
Ghosteer
00:54
И Европа переплачивает и мы теряем... но нам простым жителям хрен газпром по дешёвке отдаст этот газ... удавятся, но цену не снизят
Европа теряет €100 млрд из-за прекращения транзита российского газа через Украину
zoxa
00:47
не выдержать и выйти
Лукашенко: Белоруссию втягивают в конфликт, который она может не выдержать
zoxa
00:41
а в целом, мы тут о чем спорим?.. сюжет заметки - о высказывании Маска... сюжет видоса же полон трагизма: в жестокой рукопашной сошли два воина... один из них не вернется к жене (не суть - что то - х...
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
Dmitry Silaev
00:30
100К за китайскую версию у барыг с авито будет и 120К в ГНС.
Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D могут выйти уже в конце января 2025 года
zoxa
00:20
гы... помню тот ролик, как хохло-свинье яйца вырезали и на землю перед хлебалом бросили, чтоб полюбовался, пока живой еще ))
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
zoxa
00:15
"Таким образом, скачок по сравнению с RTX 5090 уже колоссален в пределах своего диапазона." - Помедленнее, пожалуйста - я записываю. Какая именно модель обеспечивает колоссальный скачок по сравнению с...
NVIDIA анонсирует новые видеокарты RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем