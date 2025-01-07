Как сообщает «Спорт 24», в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а именно – в ходе встречи «Ак Барса» с «Авангардом» произошел курьезный случай – во время игры у нападающего казанского клуба Никиты Дыняка из формы выпал на лед смартфон. Рефери подобрал аппарат и передал его на скамейку запасных. Сам спортсмен позднее пояснил, что оставлял устройство на верхней полке в раздевалке, но, вероятно, случайно задел его, когда переодевался, в результате чего смартфон завалился в шорты и оказался в экипировке. Здесь стоит отметить, что не заметить достаточно компактный и легкий гаджет в хоккейном снаряжении не так сложно — в отличие от футбольной формы, оно достаточно габаритное и тяжелое.

Сам форвард надеется, что лига и клуб не будут применять к нему какие-либо штрафные санкции, поскольку речь идет о случайности – умысла проносить на площадку мобильный девайс у него не было. Также Дыняк подчеркнул, что ситуация вышла смешной, и, возможно, даже станет новым хоккейным мемом. А вот тренер «Авангарда» Ги Буше был возмущен ситуацией и требовал применить к спортсмену штрафные санкции. Впрочем, позднее наставник назвал момент забавным, и заявил, что за 29 лет в хоккее ни разу не видел подобного случая, хотя курьезных ситуаций было немало.