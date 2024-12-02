Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам
Будущий президент Дональд Трамп назвал это решение примером злоупотребления полномочиями

Как сообщают СМИ, президент США Джо Байден, полномочия которого истекают уже в январе 2025 года, помиловал своего сына Хантера Байдена по уголовным делам, касающимся хранения оружия и неуплаты налогов, хотя ранее подчеркивал, что не намеревается издавать подобный указ. Джо Байден назвал указанные дела политически мотивированными и заявил, что подписал указ «после долгих размышлений», а также сообщил, что не считает прошедшие судебные процессы справедливыми. Главный политический конкурент Байдена, избранный на прошедших выборах президент США Дональд Трамп назвал решение в скором времени уходящего в отставку американского лидера примером злоупотребления полномочиями.

Ранее Хантер Байден признал вину по 9 эпизодам неуплаты налогов – суммарно по ним ему грозило до 17 лет заключения. Еще до 25 лет тюрьмы обвиняемый мог получить по 3 эпизодам незаконного хранения оружия – вместе со штрафом до 750 тысяч долларов. Стоит отметить, что мнение как экспертов, так и американских граждан по поводу дел против Хантера Байдена и Дональда Трампа в значительной степени разнится в зависимости от политической позиции выносящего суждение – так, сторонники Демократической партии более склонны оправдывать Байдена, а сторонники Республиканской – Трампа.

#сша #политика #трамп #байден #политика сша
Источник: kommersant.ru
+
Написать комментарий (0)
Microsoft, HP и Dell требуют от своих партнёров нарастить поставки своей продукции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Одессе береговые сооружения для защиты от морских высадок ушли под песок
2
Reuters: Киев хочет получить от НАТО приглашение в альянс уже на следующей неделе
6
HyperOS 2.0 становится доступным ещё для трёх смартфонов и одного планшета Xiaomi
1
Глава MI6 сообщил об использовании опыта спецопераций для оказания помощи Украине
+
Представлен летающий автомобиль, способный двигаться и поворачиваться в воздухе в любом направлении
2
Apple отказывается от 2-нм технологии в пользу System-On-Integrated-Chip от TSMC
2
GSC Game World выпустила патч для S.T.A.L.K.E.R. 2 исправляющий около 650 багов
4
Израиль планирует сохранять военное присутствие в секторе Газа в течение многих лет
1
МО РФ показало кадры как "инженерный танк" ИМР-2 легко убирает с дороги уничтоженный БМП-1 ВСУ
+
В России хотят связать южную и северную ветки Транссиба
+
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
3
Названы 55 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить Android 16
+
Кипр обсуждает с США возможность вступления в НАТО
2
Президент Грузии отказалась сложить полномочия, сославшись на якобы «нелегитимность» парламента
9
CNN озвучили мирный план спецпосланника Дональда Трампа по Украине Кита Келлога
4
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
+
В Петербурге предложили возвести небоскреб-остров из списанных танкеров
3
Тонкий флагман Galaxy S25 Slim будет уступать по производительности только Galaxy S25 Ultra
+
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
1
Франция ускорит поставку Украине французских истребителей Mirage 2000-5F
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Total War: Warhammer III - пример идеальной игры в 2024 году
11
Почему процессоры Intel и AMD стали такими дорогими и медленными, прибавляя всего 5% за поколение
204
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей (Декабрь)
3
Где найти уникальное оружие и легендарные артефакты в S.T.A.L.K.E.R. 2
1
Почему нет смысла играть в ждуна, и как решить проблему выбора игрового ПК с жизненным циклом 6 лет
31
Подборка хороших скидок на осенней распродаже Steam 2024 - от интересных игр до необычных проектов
+
Сериал "Приключения королевского стрелка Шарпа" - маленький шедевр из эпохи VHS
3
10 главных страхов пользователей ПК и ноутбуков в 2024 году — разбираемся в их актуальности
11
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
6

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
09:10
Мазохизм - это предложенная тобой память, когда в этом же магазине есть 2х32 GB от G.Skill за 28 тыс рублей
Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
San Sanich
09:08
Ок, нам своя литография нужна.
Российские ученые представили новый источник излучения для EUV-литографии
Alex TOPMAN
09:08
А на релизе - херак!... И мы увидим, что в игре есть нормальный рабочий алайф. )))
CD Projekt Red: The Witcher 4 будет еще более качественным, масштабным и грандиозным проектом
Алексей Головин
09:08
Ну кто разгоняет память с одним комплектом модулей?
Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
stellsnake
08:59
Сомневаюсь, слишком малый срок для этого. Если оптимизации были то вероятнее всего только под современные проекты. Драйверы от конкурентов точились десятилетиями, догнать такое просто не под силу, не ...
Претендующая на звание народной Intel Arc B570 с 10 GB VRAM будет стоить дешевле $250
kitava
08:57
Ох уж эта демократия. Вместо поиска компромисного выгодного для США вариантов одна ветка политиков всячески гадит другой. Той что на смену идёт.
В сети появились первые фотографии материнской платы Gigabyte B850M AORUS ELITE Wi-Fi 6E ICE
San Sanich
08:54
Как же им хочется, что бы пользователи потратили побольше бабла.
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
ark-bak
08:44
Во зацепило. Выдыхай-выдыхай бобёр.
Зеленский считает реальным вступление Украины в НАТО без права применения 5 статьи
stellsnake
08:41
Какие игры? На каком старте? Свич 2 ещё даже не анонсирован. Оба эмулятора первого свича мертвы и больше не будут развиваться. Про то что там ВСЕ игры летают пиздёшь чистой воды.
Nintendo получила более 800 тысяч чипов Nvidia T239
Alex TOPMAN
08:40
Учитывая, что 42, это в целых 1.5 раза от 28, готовимся, что после 5090 будет ещё и ти или супер. Хуанг будет стричь бабки с богатых до победного. Ожидания его инвесторов, нынче - крайне высоки.
ФНС: облагаться налогом будут превышающие 210 тысяч рублей доходы по вкладам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем