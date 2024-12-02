Будущий президент Дональд Трамп назвал это решение примером злоупотребления полномочиями

Как сообщают СМИ, президент США Джо Байден, полномочия которого истекают уже в январе 2025 года, помиловал своего сына Хантера Байдена по уголовным делам, касающимся хранения оружия и неуплаты налогов, хотя ранее подчеркивал, что не намеревается издавать подобный указ. Джо Байден назвал указанные дела политически мотивированными и заявил, что подписал указ «после долгих размышлений», а также сообщил, что не считает прошедшие судебные процессы справедливыми. Главный политический конкурент Байдена, избранный на прошедших выборах президент США Дональд Трамп назвал решение в скором времени уходящего в отставку американского лидера примером злоупотребления полномочиями.

Ранее Хантер Байден признал вину по 9 эпизодам неуплаты налогов – суммарно по ним ему грозило до 17 лет заключения. Еще до 25 лет тюрьмы обвиняемый мог получить по 3 эпизодам незаконного хранения оружия – вместе со штрафом до 750 тысяч долларов. Стоит отметить, что мнение как экспертов, так и американских граждан по поводу дел против Хантера Байдена и Дональда Трампа в значительной степени разнится в зависимости от политической позиции выносящего суждение – так, сторонники Демократической партии более склонны оправдывать Байдена, а сторонники Республиканской – Трампа.