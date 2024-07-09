Их доля составила 36 % рынка в штучном выражении

Как пишет РБК, маркетплейсы стали ключевым каналом приобретения смартфонов в РФ – их доля рынка в штучном выражении превысила 36%. Раньше первое место по продажам занимали крупные розничные сети. В настоящий же момент их доля понизилась до 34%, что, впрочем, по-прежнему довольно много. Еще 22% мобильных устройств потребители покупают в салонах операторов связи. Доля других каналов не столь велика.

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По мнению топ-менеджера МТС Андрея Губанова, большинство популярных брендов смартфонов представлены на маркетплейсах достаточно широко. При этом многие эксперты полагают, что маркетплейсы, несмотря на увеличение доверия к ним, не заберут у ритейлеров почти всех покупателей: чем сложнее и дороже устройство, тем выше вероятность, что человек перед покупкой захочет посмотреть его вживую. Также для части аудитории магазинов важен не только сам товар, но и атмосфера, в которой он приобретается. Но именно для части — эксперт Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркивает, что одна из ключевых причин «бума» маркетплейсов в стране – не столь высокие, как в традиционных магазинах цены.