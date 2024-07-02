В этом "виноваты" электрокары и кроссоверы

Как сообщает ресурс «Автоновости дня», ссылаясь на исследование, проведенное командой AutoCar, за последние 7 лет средняя масса легковых автомобилей выросла примерно на 400 кг. Основной тому причиной авторы считают более широкое, чем раньше, распространение кроссоверов и электромобилей – первые значительно габаритнее и тяжелее «малолитражек», а вторые оснащены массивными блоками аккумуляторных батарей. Чаще всего, литий-ионных.

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Согласно прогнозам экспертов AutoCar, тенденция к увеличению массы транспортных средств сохранится и в ближайшие несколько лет, поскольку популярность электрокаров и гибридов продолжит расти. Примечательно, что средний вес протестированных в 2023 году легковых электрокаров составил 1991 кг, а легковых машин с ДВС без учета гибридов — 1841 кг. Впрочем, стоит учитывать, что авто с ДВС взвешивают с пустым баком, масса же электрокаров с разряженными и заряженными аккумуляторными батареями остается одинаковой. Самым легким протестированным авто за последние полтора года стал Alpine A110 R весом 1065 кг, самым тяжелым – электрокроссовер Mercedes-Benz EQS весом 2899 кг.