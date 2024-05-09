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[Zero]
Санкции США против Китая и Huawei негативно скажутся на выручке и прибыли Intel
Intel и Qualcomm больше не смогут поставлять Huawei полупроводниковую продукцию.

Как сообщает The Verge, компания Intel ожидает падения выручки и прибыли после отзыва лицензии на экспорт чипов в адрес китайской Huawei — такому же ограничению подверглась и Qualcomm. Huawei находится в «черном списке» американского правительства с 2019 года, что ограничивает ее возможности по приобретению продукции у фирм из США. За последние годы экономическое соперничество между Америкой и Китаем обострилось еще сильнее, чем раньше — оба государства регулярно вводят против соперника различные санкции и ограничения.

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Американское руководство опасается, что Китай опередит США в области технологий искусственного интеллекта и нейросетей — в первую очередь ограничиваются поставки чипов, которые могут быть использованы для нужд генеративного ИИ. В свою очередь, Intel считает геополитическую напряженность между США и Китаем, а также между Китаем и Тайванем одними из ключевых факторов риска для своего бизнеса. И хотя эксперты расценивают вероятность резкого обострения как довольно маловероятный сценарий, даже небольшой риск все равно является риском, а когда на кону стоят сотни миллиардов долларов, риски нужно диверсифицировать, что и делают технологические компании, открывая производства на территории США и третьих стран, чтобы не быть полностью зависимыми от китайских и тайваньских партнеров вроде TSMC.

#intel #сша #полупроводники #китай #процессоры #huawei #санкции #экономика #чипы #торговые войны
Источник: theverge.com
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