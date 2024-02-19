Он стоит 63 000 йен или около 420 долларов США.

Китайская компания ZTE презентовала складной смартфон под названием Libero Flip – вероятно, в настоящий момент это наиболее доступная «раскладушка» на мировом рынке, хотя будет ли она продаваться где-либо за исключением Китая и Японии – неизвестно. В каталоге одного из японских операторов связи модель стоит 63 000 йен без скидок и акций – это около 420 американских долларов.

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Внешне устройство похоже на Tecno Phantom V Flip 5G. Если разложить смартфон, то можно пользоваться 6.9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2790x1188 пикселей. Также на внешней стороне девайса расположен миниатюрный круглый 1.43-дюймовый дисплей с разрешением 466x466 пикселей. За производительность отвечают SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и 6 гигабайт оперативной памяти. Емкость накопителя в базовой версии составляет 128 ГБ.

Набор камер у Libero Flip достаточно скромный — 50+2-мегапиксельный основной сенсор и 16-мегапиксельный фронтальный. Емкость аккумуляторной батареи составляет 4310 мА*ч, максимальная мощность зарядки — 33 Вт. Полноценной защиты от пыли и влаги нет — судя по заявленному для устройства стандарту IP42, смартфоном небезопасно пользоваться даже под дождем – капли воды могут попасть внутрь. Весит девайс 213 г, а функционирует под управлением ОС Android 13.