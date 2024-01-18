Компания будет активно внедрять механизмы подписок

Филипп Трамбле, директор по подпискам хорошо знакомого многим геймерам издательства Ubisoft, заявил, что любителям видеоигр со временем придется «принять тот факт, что игры им больше не принадлежат». По мнению топ-менеджера, в подавляющем большинстве случаев в скором времени геймеры уже не будут являться владельцами своих копий игр – вместо этого они будут использовать механизмы подписок. Также Трамбле заявил, что понимает коллекционеров игр, но считает, что модель подписок удобнее.

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Реакция игрового сообщества на подобные заявления преимущественно оказалась ожидаемо резко негативной. В полемику вмешался даже глава студии Larian и режиссер «Игры года-2023» Baldur’s Gate 3 Свен Винке. Он считает, что если механизм подписок станет основной схемой распространения игр, высока вероятность, что это приведет к значительному снижению качества контента. Винке уверен, что геймеры не должны допустить монополии служб подписки, поскольку разработчики и сейчас во многом зависят от всего нескольких площадок цифровой дистрибуции. Впрочем, пока руководителю Larian, судя по всему, беспокоиться не о чем – согласно опросам, большинство геймеров хотят владеть своими играми, а не использовать подписки.