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[Zero]
В Ubisoft считают, что геймерам пора отвыкать от того, что они являются владельцами игр
Компания будет активно внедрять механизмы подписок

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Филипп Трамбле, директор по подпискам хорошо знакомого многим геймерам издательства Ubisoft, заявил, что любителям видеоигр со временем придется «принять тот факт, что игры им больше не принадлежат». По мнению топ-менеджера, в подавляющем большинстве случаев в скором времени геймеры уже не будут являться владельцами своих копий игр – вместо этого они будут использовать механизмы подписок. Также Трамбле заявил, что понимает коллекционеров игр, но считает, что модель подписок удобнее.

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Реакция игрового сообщества на подобные заявления преимущественно оказалась ожидаемо резко негативной. В полемику вмешался даже глава студии Larian и режиссер «Игры года-2023» Baldur’s Gate 3 Свен Винке. Он считает, что если механизм подписок станет основной схемой распространения игр, высока вероятность, что это приведет к значительному снижению качества контента. Винке уверен, что геймеры не должны допустить монополии служб подписки, поскольку разработчики и сейчас во многом зависят от всего нескольких площадок цифровой дистрибуции. Впрочем, пока руководителю Larian, судя по всему, беспокоиться не о чем – согласно опросам, большинство геймеров хотят владеть своими играми, а не использовать подписки.

#игры #ubisoft #гейминг #подписки
Источник: pcgamer.com
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