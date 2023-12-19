Это вызывает дискуссии о безопасности подобных устройств

Как сообщает популярный китайский ресурс Gizmochina, корпорация Xiaomi отреагировала на информацию о том, что ее умные замки могут самостоятельно открываться. Предыстория такова: один из пользователей рассказал, что в его случае умный замок открылся ночью. Это вызвало дискуссии в популярной в Поднебесной соцсети Weibo – как о безопасности умных гаджетов Xiaomi, так и о допустимости использования подобных замков в целом.

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Представители Xiaomi уже отреагировали на инцидент – в компании провели дополнительную проверку и заявили, что умный замок может открыться самостоятельно, только если дверь закрыта не до конца. Других проблем выявлено не было, поэтому корпорация привлекла для повторного тестирования оценочное агентство. В Xiaomi поблагодарили пользователей и СМИ за привлечение внимания к актуальной проблеме, а также заявили, что безопасность выпускаемых устройств является для компании важнейшим приоритетом. Тем не менее, судя по комментариям потребителей, фирма уже понесла репутационный ущерб – умные замки относятся к тем девайсам, которые должны быть максимально отказоустойчивыми и надежными.