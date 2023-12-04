Все экземпляры из первой партии уже распроданы, несмотря на довольно высокую цену

Компания Tesla, ассоциирующаяся у многих интернет-пользователей со своим основателем и гендиректором, эксцентричным американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском, выпустила детскую версию электропикапа Cybertruck, которая получила название Cybertruck For Kids. Модель рассчитана на детей в возрасте от 6 до 12 лет и может развивать скорость до 16 км/ч, но родители могут установить ограничение на 8 км/ч.

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Известно, что «сердцем» детского электромобиля служит двигатель с номинальной мощностью 350 Вт и пиковой – до 500 Вт. Без необходимости подзарядки машина способна проехать более 19 км. Если верить заявлениям производителя, в Cybertruck For Kids могут с комфортом разместиться два ребенка общим весом до 68 кг. Среди особенностей мини-электрокара – регулировка сидений, задний ход, электротормоз, LED-фары и фонари, а также резиновые шины. Несмотря на довольно высокую стоимость электропикапа, которая составляет 1500 американских долларов, первая партия была быстро раскуплена, когда же поступит в продажу следующая – в настоящий момент неизвестно.