Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Двухфакторная аутентификация окончательно стала обязательным требованием на портале «Госуслуги» – ранее она требовалась только при регистрации нового аккаунта или восстановления пароля от старого. В качестве второго фактора можно выбрать SMS-код, одноразовый код из специального мобильного приложения наподобие Google Authentificator или биометрические данные. Согласно задумке, подобная мера призвана повысить безопасность учетных записей пользователей и снизить риски взлома и использования функционала портала «Госуслуги» злоумышленниками.

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Сторонние специалисты по информационной безопасности подтверждают, что двухфакторная аутентификация эффективна – она позволит усложнить задачу мошенникам. Тем не менее, полной защиты она не гарантирует: преступники вполне могут при помощи инструментов социальной инженерии убедить жертву сообщить SMS-код или установить программу удаленного доступа под видом «антивируса» либо другого полезного приложения. Впрочем, учитывая широкий функционал портала «Госуслуги» и наличие на нем информации о документах граждан, использование двух факторов при авторизации в любом случае выглядит рациональным и оправданным решением.