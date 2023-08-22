Как отмечают эксперты, это первый массовый потребительский смартфон с подобной функцией

Как сообщает популярный ресурс GSMarena, флагманский смартфон Realme GT5, официальная презентация которого ожидается ближе к концу августа, будет обладать весьма любопытной и даже уникальной функцией. Пользователи получат возможность регулировать тактовую частоту ядер процессора смартфона вручную, тем самым смещая баланс в сторону производительности или энергоэффективности. Устанавливать уровень герцовки можно будет не только для главного ядра, но и для двух остальных кластеров чипа. Realme уже подтвердила данный факт официально в китайской социальной сети Weibo. Что же касается самой SoC – известно, что это будет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

реклама

Энтузиасты отнеслись к инициативе с одобрением – многие продвинутые пользователи смартфонов давно хотели получить возможность управлять частотой процессора своего устройства и другими параметрами. Наиболее уместное сравнение здесь – регулировка параметров комплектующих персонального компьютера при помощи BIOS/UEFI материнской платы. К сожалению, будет ли Realme GT5 с возможностью настройки тактовой частоты CPU продаваться за пределами китайского рынка официально – в настоящий момент неизвестно. Зато компания подтвердила, что топовая модификация смартфона получит 24 гигабайта ОЗУ и флеш-накопитель объемом 1 терабайт.