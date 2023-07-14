По информации с линии соприкосновения, вооруженные силы Украины ведут массированную артиллерийскую подготовку. Судя по всему украинским формированиям удалось решить проблемы с боеприпасами.

Бойцы батальона "Восток" сообщают, что со вчерашнего дня противник активно обстреливает позиции артиллерией, причем очень плотным огнём. По заявлению из их официального телеграм-канала, вокруг одной из позиций образовалось лысое пятно. Все деревья в округе разлетелись в щепки от огня ВСУ. Однако, бойцы говорят, что Слава Богу все целы и невредимы, но очень злы. Наши средства контрбатарейной борьбы за всё это время никак себя не проявили. За время пока противник поливал наших ребят огнём, разведка сумела установить огневые позиции, но артиллерия ВСУ так и не была подавлена.

По словам ребят из батальона "Восток", вновь сказалась армейская бюрократия. Ранее за разговоры о сложностях в контрбатарейной борьбе, был снят с должности командующий 58-ой Общевойсковой Армией генерал Иван Попов. Судя по всему проблема остаётся актуальной.