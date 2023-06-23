Береговая охрана Соединенных Штатов Америки официально подтвердила гибель всего экипажа батискафа "Титан". Саму мини-подлодку пока не удалось обнаружить, но в 200 метрах от носовой части "Титаника" были найдены обломки субмарины. По прогнозам американских экспертов, кислорода у данного батискафа хватило бы до середины дня 22 июня, и если даже в настоящее время подлодка была бы в целости, то все 5 человек уже задохнулись от нехватки кислорода.

На борту находились генеральный директор компании, предоставляющей возможность окунуться под воду и воочию лицезреть затонувший лайнер "Титаник", OceanGate Стоктон Раш, пилот плавательного аппарата Поль-Анри Наржоле и три клиента компании: британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг и пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулейманом. Пока не удалось найти ни тел погибших, ни основной части подлодки.

WSJ сообщает, что одна из секретных систем акустического обнаружения ВМС США зарегистрировала взрыв в той зоне, где происходило погружение батискафа "Титан", через несколько часов после потери связи с ним.



