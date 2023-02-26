По предварительным данным, удар был нанесён беспилотниками, но расследование ещё не окончено

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

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26 февраля 2023 года поступила информация, о взрывах на белорусском военном аэродроме вблизи населенного пункта "Мачулищи". Посёлок находится в 12 километрах от столицы Республики Беларусь.

Украинские источники преподносят данное происшествие, как успешную атаку дронов на авиацию ВКС России. Был подорван самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО А-50). По предварительной информации аэродром атаковали беспилотниками, но всё же не исключают диверсию. Территории вокруг аэродрома оцеплены, государственная автомобильная инспекция проверяет весь проезжающий автотранспорт. Ситуация напоминает произошедшее ранее на аэродроме Энгельса, однако, действия происходят уже на территории Беларуси.

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Ни от властей Беларуси, ни от Министерства Обороны Российской Федерации пока никаких комментариев не поступало. По мнению депутата Андрея Гурулева, отвечать на данные действия, необходимо непосредственно Вооруженный Силам России, а не президенту Беларуси - Александру Лукашенко. Будем следить за происходящим.

