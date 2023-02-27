реклама
От неформальных источников в Республике Беларусь, удалось выяснить, что именно произошло 26 февраля 2023 года, на территории аэродрома, близ поселка "Мачулищи".
В день инцидента в сети пронеслась новость, о подрыве российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО А-50). Источники находящиеся непосредственно на месте происшествия опровергли информацию, относительно повреждения "Горбатого Гриба", самолёт не подвергался атакам. Однако, огня без дыма не бывает. На территории аэродрома, где собственное базируется авиация Воздушно-космические Силы Российской Федерации, произошло возгорание одного из тягачей. Незамедлительно после инцидента, авиабаза была полностью оцеплена. На дорогах вокруг объекта сотрудники ГАИ начали проверять весь проезжающий транспорт.
На первых парах проверялись всевозможные причины возникновения пожара. По словам имеющихся источников, возгорание возникло без прилётов различных БПЛА и дронов. Информация о филигранной атаке дронами ВСУ, по венцу творения советской авиапромышленности, находящемуся на территории Беларуси, не соответствует действительности.