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  От неформальных источников в Республике Беларусь, удалось выяснить, что именно произошло 26 февраля 2023 года, на территории аэродрома, близ поселка "Мачулищи".

  В день инцидента в сети пронеслась новость, о подрыве российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (ДРЛО А-50). Источники находящиеся непосредственно на месте происшествия опровергли информацию, относительно повреждения "Горбатого Гриба", самолёт не подвергался атакам. Однако, огня без дыма не бывает. На территории аэродрома, где собственное базируется авиация Воздушно-космические Силы Российской Федерации, произошло возгорание одного из тягачей. Незамедлительно после инцидента, авиабаза была полностью оцеплена. На дорогах вокруг объекта сотрудники ГАИ начали проверять весь проезжающий транспорт.

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  На первых парах проверялись всевозможные причины возникновения пожара. По словам имеющихся источников, возгорание возникло без прилётов различных БПЛА и дронов. Информация о филигранной атаке дронами ВСУ, по венцу творения советской авиапромышленности, находящемуся на территории Беларуси, не соответствует действительности.

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