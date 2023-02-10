реклама
В предыдущей статье мы с вами разобрали, за что геймерское сообщество Украины ополчилось на игру Atomic Heart. На площадке YouTube блогеры Незалежной периодически выпускают видеоролики, с призывами бойкотировать проект и забросать его различными жалобами на всевозможных площадках и сервисах.
Однако, на защиту команды разработчиков и их детища встают зарубежные блогеры. Среди них например автор канала "MathChief". На своей странице блогер делится своими впечатлениями и новостями из мира компьютерных игр. Пройти мимо подобных выпадов в сторону долгожданного проекта "Atomic heart" автор не смог. По мнению геймера, создатель критикующего игру видео, бросается пустыми обвинениями и в ходе 20-минутного ролика не привёл никаких фактов подкрепляющих его точку зрения. Иными словами весь ролик построен на лжи и предположениях.
Сам же блогер MathChief проживает в Северной Америке и признаёт, что в 99% западных игр, даже вскользь затрагивающих политическую тему, являются откровенной пропагандой, никаких намёков, игроку прямо говорят, эти ребята хорошие, даже если они совершают плохие вещи.
В конце концов автор считает, что данная игра достойна вашего внимания, и однозначно стоит покупки. В ней нет каких либо лут-боксов призванных вытягивать деньги из кошельков геймеров, нет мультиплеера требующего оплачивать некие подписки и так далее. Игра была создана, чтобы покупатель мог получить массу приятных впечатлений от захватывающей вселенной "Atomic Heart".