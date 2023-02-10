YouTube блогеры из различных стран отреагировали на видео призывающее бойкотировать игру от российских разработчиков

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

реклама

В предыдущей статье мы с вами разобрали, за что геймерское сообщество Украины ополчилось на игру Atomic Heart. На площадке YouTube блогеры Незалежной периодически выпускают видеоролики, с призывами бойкотировать проект и забросать его различными жалобами на всевозможных площадках и сервисах.

Однако, на защиту команды разработчиков и их детища встают зарубежные блогеры. Среди них например автор канала "MathChief". На своей странице блогер делится своими впечатлениями и новостями из мира компьютерных игр. Пройти мимо подобных выпадов в сторону долгожданного проекта "Atomic heart" автор не смог. По мнению геймера, создатель критикующего игру видео, бросается пустыми обвинениями и в ходе 20-минутного ролика не привёл никаких фактов подкрепляющих его точку зрения. Иными словами весь ролик построен на лжи и предположениях.

Сам же блогер MathChief проживает в Северной Америке и признаёт, что в 99% западных игр, даже вскользь затрагивающих политическую тему, являются откровенной пропагандой, никаких намёков, игроку прямо говорят, эти ребята хорошие, даже если они совершают плохие вещи.





рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

В конце концов автор считает, что данная игра достойна вашего внимания, и однозначно стоит покупки. В ней нет каких либо лут-боксов призванных вытягивать деньги из кошельков геймеров, нет мультиплеера требующего оплачивать некие подписки и так далее. Игра была создана, чтобы покупатель мог получить массу приятных впечатлений от захватывающей вселенной "Atomic Heart".