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Зарубежные блогеры встали на защиту проекта Atomic Heart
YouTube блогеры из различных стран отреагировали на видео призывающее бойкотировать игру от российских разработчиков
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  В предыдущей статье мы с вами разобрали, за что геймерское сообщество Украины ополчилось на игру Atomic Heart. На площадке YouTube блогеры Незалежной периодически выпускают видеоролики, с призывами бойкотировать проект и забросать его различными жалобами на всевозможных площадках и сервисах.

  Однако, на защиту команды разработчиков и их детища встают зарубежные блогеры. Среди них например автор канала "MathChief". На своей странице блогер делится своими впечатлениями и новостями из мира компьютерных игр. Пройти мимо подобных выпадов в сторону долгожданного проекта "Atomic heart" автор не смог. По мнению геймера, создатель критикующего игру видео, бросается пустыми обвинениями и в ходе 20-минутного ролика не привёл никаких фактов подкрепляющих его точку зрения. Иными словами весь ролик построен на лжи и предположениях.

  Сам же блогер MathChief проживает в Северной Америке и признаёт, что в 99% западных игр, даже вскользь затрагивающих политическую тему, являются откровенной пропагандой, никаких намёков, игроку прямо говорят, эти ребята хорошие, даже если они совершают плохие вещи.


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  В конце концов автор считает, что данная игра достойна вашего внимания, и однозначно стоит покупки. В ней нет каких либо лут-боксов призванных вытягивать деньги из кошельков геймеров, нет мультиплеера требующего оплачивать некие подписки и так далее. Игра была создана, чтобы покупатель мог получить массу приятных впечатлений от захватывающей вселенной "Atomic Heart".

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#игры #россия #украина #политика #youtube #гейминг #atomic heart #америка #блогеры
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