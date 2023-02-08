В первую очередь хейтеры ненавидят данный проект за разработчиков из России и коммунистическую тематику

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Ранее мы говорили о ситуации вокруг серии игр "Метро", когда команда разработчиков и даже автор романа - Дмитрий Глуховский, открыто заявляли, что их продукты несут сильный политический подтекст и в некоторой степени нацелены на то, чтобы расшатать политический строй Российской Федерации.

В сети всё больше украинских блогеров проводят псевдо-расследования, в отношении разработчиков компьютерной игры «Atomic Heart». Основной критикой от украинцев является факт того, что компания из России. Сама компания уже давно базируется на Кипре. По словам разработчиков, команда создателей игры собрана из различных стран, часть сотрудников проживает и вовсе за пределами постсоветского пространства. Различные хейтеры всячески пытаются подвязать прибыль компании к прямому финансированию Армии России. Грубо говоря, покупая данную игру - вы оплачиваете снаряд артиллерийского орудия, который после надписи "Оплата прошла успешно" угодит прямиков в украинский окоп. Автор полностью игнорирует сложную капиталистическую систему, в которой свой кусок пирога имеет к примеру небезызвестная компания Valve, на чьей площадке состоится старт продаж игры. Та в свою очередь платит налоги Соединённым Штатам, в конечном итоге финансируют Киев.

Вторым поводом укусить команду проекта, является сама параллельная реальность в которой происходят действия в игре. По сюжету в мире главного героя, Советский Союз вышел к 1955 году c мощным технологическим прогрессом, весь тяжелый труд осуществляется роботами, а человечество заполняет свой досуг творчеством и саморазвитием. В этом многие украинцы усматривают пропаганду и восхваление коммунизма. С чем последние годы всё радикальнее борются на территории Незалежной. А ведь стоит признать, в какой-то период СССР имел наиболее совершенные и передовые технологии. Один только полёт Юрия Гагарина олицетворял техническое превосходство Советского Союза над всеми остальными государствами.

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Еще одним поводом для критики, стали два робота с женскими телами, по мнению автора это сексуализация и объективизация женщин, против которой выступает украинский блогер. По итогу в видео призывают бойкотировать данный проект, отправить деньги киевскому режиму и поиграть в другие игры.