В период резкого снижения цен на видеокарты пакистанские власти изменили правила игры

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Цены на видеокарты снижаются после примерно двух лет безумных рыночных условий. Тем не менее пакистанское правительство планирует немного изменить баланс на рынке видеоускорителей. На прошлой неделе Таможенная служба Пакистана объявила о новых планах по налогам на импортируемые видеокарты. Решение призвано противодействовать импортерам, которые обесценивают графические процессоры, чтобы обойти таможенные пошлины и налоги. Вместо индивидуальной оценки карт по модели и вариации, Пакистан будет оценивать каждый видеоадаптер на основе его емкости видеопамяти.

Органы власти опубликовали диаграмму значений в долларах США, с которых они будут взимать 36% налог в пакистанских рупиях, ранжированный для объемов видеопамяти в диапазоне от 4 ГБ до 24 ГБ.

Грубо говоря, новая система предполагает стоимость 8 ГБ графического процессора в 196 долларов, по текущему курсу это 42,561 рупий, и уже к этой сумме мы прибавляем 36-процентный налог, то есть дополнительно 15,322 рупии.

Данное решение судя по всему было принято для облегчения задачи таможенным органам, так как не все станут вникать какая может быть разница между Palit RTX 3060 ti Dual и Asus RTX 3060 Ti ROG Srtix, хотя порой разница между разными вариантами одной и той же модели может составлять добрый 20-30%. Определение видеоускорителей по объёму видеопамяти делает задачу на местах максимально простой, а то сколько там транзисторов, какая максимальная частота, какая система охлаждения, чья плата больше по размерам, разбираться никто не будет. Однако, с точки зрения продвинутого пользователя данное налогообложение смотрится несправедливым, так как по такой математике за условную 3060 придётся платить такой же налог, как и за 3080 Ti. Пакистанская система может облагать стареющий флагманский графический процессор, такой как Titan RTX 24 ГБ, намного выше, чем более мощная RTX 3070.

Не говоря уже о статических оценках, которые могут соответствовать некоторым картам, но резко обесценивают топовые графические процессоры, чего пакистанские власти пытаются избежать.

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Таможенники оценивают 12-гигабайтный чип в 328 долларов, что соответствует рекомендованной производителем розничной цене 330 долларов за 3060. Тем не менее максимальная оценка составляет 540 долларов за 24-гигабайтный графический процессор - чуть более четверти от рекомендованной розничной цены 2000 долларов за 24-гигабайтный 3090 Ti.