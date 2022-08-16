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Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США

Последнее время всё больше компьютерных комплектующих пользователи заказывают из иностранных интернет-магазинов, используя виртуальные адреса
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-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
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 Как можно приобрести максимально выгодно топовую сборку? В реалиях санкционного давления всё сложнее приобрести выгодно комплектующие из-за границы. Сложность в основном в методах оплаты, так как российские банковские карты не принимаются для покупок в большинстве иностранных интернет-магазинов; зарождение цифровых валют, которые так отчаянно некогда пытался запретить центральный банк, оказалось как нельзя кстати. Всё популярнее становятся покупки через сервисы посредников. В совокупности с появившимся способом оплаты в криптовалюте, можно приобрести многие товары по привлекательной цене.

  Один из крупных интернет-магазинов в США - NewEgg предоставил возможность проводить оплату своих товаров в Bitcoin, Litecoin, Bitcoin cash и даже Dogecoin. И вот что можно собрать один раз и надолго в середине августа 2022 года. Ультимативный на сегодняшний день камень - Intel Core i9-12900K 

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  590 долларов за топовое решение от Intel, но если добавить дополнительно 145 вечнозелёных, можно приобрести прокаченный i9 12900KS, однако и данное решение может обеспечить долгие годы беззаботной жизни, и вернуться к вопросу обновления можно будет спустя лет 5-10. В отечественных магазинах данное решение продаётся от 45 тысяч рублей.

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  К топовому камню понадобится и топовая материнская плата, в качестве неё хорошо подойдёт MSI MPG Z690 FORCE WIFI DDR5

  Хорошее охлаждение компонентов, поддержка DDR5 памяти, встроенный Wi-Fi 6e, 3 слота под M2 SSD накопители, 3 слота PCI-E x16, Bluetooth 5.2, удобное меню BIOS, в общем отличная основа под систему любого назначения. В России данная материнская плата торгуется в районе 40 тысяч рублей.

  Оперативная память от Corsair 2х16 ГБ DDR5 4800 MHz

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  Если пробежаться по российским ритейлерам, то аналоги обойдутся в районе 18 тысяч за такой же комплект.

  Охлаждать эту мощь доверим CORSAIR iCUE H150i ELITE CAPELLIX 

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  360-ти миллиметровый радиатор, 3 вентилятора и универсальное крепление под процессоры от Intel и AMD ценой в местные 20 тысяч обойдётся за 180 долларов.

  В качестве накопителя стоит использовать M2 NVMe накопитель, одним из самых популярных решений является SAMSUNG 970 EVO PLUS 1 ТБ

  Но даже самые бюджетные решения вместо 110 долларов обойдутся в отечественных магазинах от 7-8 тысяч рублей.

  Куда же без самого интересного: видеокарта. Самое доступное флагманское решение GIGABYTE Gaming OC GeForce RTX 3080 10GB обойдётся в 750$

  Идеальным решением бы стал вариант на 12 ГБ видеопамяти, тем более от вендора MSI Gaming Z Trio, с более солидным охлаждением, разгонным потенциалом, большей шириной шины, на 50 долларов дороже, но 800 долларов укладывается не у всех посредников в лимиты, но если в условиях конкретно выбранной вами компании лимит до 800 долларов, то однозначно стоит добавить и приобрести более продвинутый вариант

  Запитать всё это добро я бы доверил CORSAIR RM850

  Модульный блок питания с голдовым сертификатом и всеми стандартами защиты, при этом достаточно тихий. 

  Итого примерная стоимость нашего комплекта с NewEgg обойдётся в 2,275 долларов. При конвертации в рубли, стоит учитывать курс покупки USDT на бирже с 3% комиссией, к примеру, на данный момент можно умножать по курсу 66.3 за 1 USDT, грубо говоря, весь этот комплект обойдётся в 151 тысячу рублей, это с учетом 12-гиговой RTX 3080. Сверху придётся доплатить за услуги посредника, учитывая что покупку придётся разбить на 3 разные посылки, с учетом лимитов по стоимости, за 1 посылку придётся оплатить порядка 40-50 долларов, итого 150 долларов, округлим до 10 тысяч рублей. Итого 161 тысяча рублей против 230 тысяч рублей в случае сборки в отечественных магазинах.

  Но естественно, никакого гарантийного обслуживания, порядка 30 дней ожидания, и фактор щекотки нервов также не стоит забывать. 


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криптовалюта покупки видеокарта процессор материнская плата блок питания сборка newegg интернет-магазины
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