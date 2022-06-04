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2 июня президент Украины встретился с Алексом Карпом

Алекс Карп является генеральным директором компании Palantir, одна из крупнейших компания-разработчик ПО для сбора и анализа данных
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  Само название компании "Palantir" происходит из фэнтезийной серии книг Джона Р. Р. Толкина, так назывались магические камни позволяющие увидеть то, что происходит в другом месте, или происходило в прошлом. Компания занимается сбором информации практически из всех источников, вплоть до получения персональных данных из банковской системы. На старте в 2003 году IT-гигант инвестировался венчурным фондом из инвестиционного подразделения ЦРУ. 50% заказов поступает из государственных учреждений Соединенных Штатов Америки: ЦРУ, ФБР, Пентагон и так далее.

  Компания может определить местоположение объекта, его контакты, часто посещаемые места и другие данные. До сих пор в интернете не опровергнуты слухи о том, что Palantir помог спецслужбам США найти и уничтожить лидера террористической организации Усаму Бен Ладена.

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  Так же компания занимается кибербезопасностью и поиску отмывания денег в финансовых организациях, анализ данных для крупных торговых организаций. Но была замечена и обратная деятельность, осуществление кибератак, дезинформации с целью подрыва имиджа конкурентов заказчика. В сфере разведки и контрразведки ранее отказывала в сотрудничестве спецслужбам Китая, России и Саудовской Аравии, работая исключительно в интересах США.

  Любопытно, чем же конкретно будет заниматься компания на территории Украины, явно генеральный директор Алекс Карп приехал не просто в роли Анджелины Джоли, надо полагать будет заключен некий контракт.

  

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Теги

сша украина сбор данных it гигант palantir алекс карп разведка цру
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