В компании признали наличие проблем с использованием видеопамяти. Valve надеется исправить недостаток до релиза консоли Steam Machine.

Издание Ars Technica провело сравнительное тестирование и обнаружило серьёзную проблему в операционной системе SteamOS. Выяснилось, что на этой платформе графические процессоры с 8 ГБ видеопамяти демонстрируют гораздо более заметное падение производительности в требовательных играх по сравнению с их работой под Windows 11.

SteamOSЭтот вопрос особенно актуален на фоне ожиданий выхода новой игровой консоли Steam Machine от Valve. Устройство, позиционируется в среднем ценовом сегменте для комфортной игры в разрешениях 1080p–1440p. Согласно утечкам, оно будет оснащено GPU именно с 8 ГБ видеопамяти. На фоне растущих требований современных игр такой объём уже сейчас является узким местом для карт уровня RX 7600 или GeForce RTX 4060.



Чтобы оценить масштаб проблемы, Ars Technica собрала тестовый стенд, имитирующий ожидаемую конфигурацию Steam Machine. Тестирование проводилось на двух видеокартах: AMD Radeon RX 7600 8 ГБ и RX 7600 XT 16 ГБ под управлением SteamOS 3.9 и Windows 11 25H2.



В играх с высокими требованиями к видеопамяти RX 7600 на SteamOS показала себя хуже, чем её старшая сестра с 16 ГБ. Падение частоты кадров было настолько сильным, что игра превращалась в слайд-шоу. На Windows 11 разрыв в производительности между видеокартами с разным объёмом памяти был заметен, но несравнимо меньше.

Результаты тестовПроблема нашла официальное подтверждение. Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais), разработчик Valve, в интервью признал, что в SteamOS существуют недостатки в управлении видеопамятью, над которыми уже ведётся активная работа. Гриффе подтвердил, что команда Valve сосредоточена на улучшении алгоритмов управления видеопамятью в SteamOS. Соответствующие исправления должны вскоре появиться в основной тестовой ветке системы.



Когда в игре заканчивается выделенная 8-гигабайтная видеопамять, SteamOS начинает сбрасывать недостающие текстуры и данные в системную оперативную память. Обмен по относительно медленной шине PCI Express приводит к огромным задержкам, что и вызывает резкие просадки производительности — тот самый эффект «слайд-шоу», зафиксированный в тестах.

Результаты тестов

Ранее официально поддерживаемое железо компании, такое как портативный Steam Deck, использовало интегрированную графику с общей системной памятью, которая не имеет жёсткого ограничения в 8 ГБ. Steam Machine станет первым устройством Valve, которому потребуется эффективно управлять выделенной видеопамятью дискретной карты.

Хотя аппаратный лимит в 8 ГБ изменить уже нельзя, цель разработчиков — довести производительность таких конфигураций под SteamOS хотя бы до уровня Windows 11 за счёт глубокой оптимизации программного обеспечения. От успеха этой работы во многом будет зависеть конкурентность будущей консоли на рынке.