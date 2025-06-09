Однако, некоторые проекты требуют установки специальных драйверов FSR Technical Preview.

Стоит напомнить, что AMD выпустила два варианта драйверов. Стабильную версию Adrenalin 25.6.1 для всех пользователей и тестовый FSR Technical Preview. Последний обладает расширенной поддержкой FSR 4 для владельцев видеокарт RX 9000 серии. Стоит отметить, что для 28 игр требуется установка именно специального драйвера. Технология имеет серьёзные аппаратные ограничения. Она работает исключительно на новейших видеокартах Radeon RX 9070 XT, RX 9070, RX 9070 GRE и RX 9060 XT. Владельцы более старых решений не смогут воспользоваться преимуществами FSR 4.

За три месяца после анонса технология FSR 4 получила поддержку лишь в 65 играх. Главным преимуществом новой версии является отсутствие необходимости в специальной адаптации со стороны разработчиков. Для работы FSR 4 достаточно, чтобы игра уже поддерживала FSR 3.1 или использовала соответствующий SDK. В списке имеются:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Call of Duty: Black Ops 6

Frostpunk 2

Ghost of Tsushima

Horizon Zero Dawn Remastered

Kingdom Come: Deliverance II

God of War Ragnarok

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Lords of the Fallen

F1 25

Marvel’s Spider-Man 2

Assassin’s Creed Shadows

The Last of Us Part II Remastered

Это лишь часть всех доступных проектов. Среди поддерживаемых игр можно отметить как новинки вроде A Quiet Place: The Road Ahead и Star Wars Outlaws, так и популярные проекты, включая God of War Ragnarok и Horizon Forbidden West. AMD пока не планирует расширять поддержку FSR 4 на старые архитектуры, сосредоточившись на разработке следующего поколения. Последняя получила кодовое название FSR Redstone.

Большинству пользователей лучше использовать стабильную версию драйверов Adrenalin 25.6.1. Тестовый драйвер стоит устанавливать только в случае игры в конкретные проекты из расширенного списка поддержки. Несмотря на скромные показатели внедрения в первые месяцы, FSR 4 остаётся перспективной технологией для владельцев новейших видеокарт AMD.