Рынок потребительской техники может избежать ожидаемых катастрофических последствий.

Согласно имеющимся данным, администрация Трампа решила отказаться от повышения заградительных пошлин на мобильные телефоны и компьютеры. Таможенная и пограничная служба США обнародовала обновлённый перечень товаров, освобождённых от уплат повышенных пошлин. В него были добавлены вышеупомянутые категории товаров под кодовыми названиями 8517.13.00 и 8471.

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Стоит отметить, эксперты ожидали, что в ходе торгового противостояния с Китаем Дональд Трамп всё же сделает шаг назад. Было очевидно, что Пекин не собирался сдаваться перед Соединёнными Штатами Америки и готов был идти до конца. Особенно ясно это стало после введения взаимных 100-процентных пошлин. Дальнейшее увеличение до 145% уже не могло никак впечатлить. Многие производители начали бойкотировать поставки электроники в США из-за таких невероятных пошлин. К примеру, бренды Dell, Razer, Lenovo полностью прекратили продавать свои ноутбуки на территории Штатов.

Стоит подчеркнуть, что какого-либо отдельного положения касательно торговли между Китаем и Соединёнными Штатами нет, а значит не будут облагаться налогом и товары, привезённые с территории Поднебесной. Теперь же рынок потребительской техники может с облегчением выдохнуть. Легче станет как крупным производителям смартфонов и компьютерных систем, так и самим покупателям. Вероятно Дональд Трамп оценил все риски и решил пересмотреть свою стратегию. Однако это ещё не означает полное снятие пошлин и нормализацию мировой торговли. Впереди можно ожидать ещё чего угодно.