Юридические споры вокруг закрытия серверов The Crew продолжаются

Примерно год назад французская компания Ubisoft закрыла свои серверы The Crew, что, по сути, привело к полной неиграбельности проекта. Это вызвало волну недовольства со стороны фанатов игры. В сети вновь поднялись споры вокруг «прав собственности». Пользователи возмущены тем, что они могут заплатить за игру, рассчитывая на возможность использовать её без ограничений. Однако в любой момент издатель может просто взять и закрыть проект.

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В ноябре прошлого года два особенно предприимчивых геймера подали в суд на компанию Ubisoft. По словам истцов, последняя просто-напросто обманула всех покупателей. Все они поверили, что они платят за саму игру, а не приобретают её лицензию. Пользователи надеялись привлечь большое количество обманутых фанатов, чтобы довести разбирательство до коллективного иска.

Спустя несколько месяцев в сеть просочился ответ Ubisoft на выдвинутые обвинения. По словам представителей французского издателя, компания никогда и не обещала геймерам никаких «неограниченных прав собственности на игру».

«Разочарованные недавним решением Ubisoft прекратить поддержку игры после истечения срока уведомления, указанного на упаковке продукта, истцы прибегают к примитивному подходу от имени предполагаемой группы потребителей по всей стране, заявляя о восьми основаниях для иска. Истцы использовали "подход кухонной раковины" из-за разочарования по поводу закрытия и не смогли сформулировать правдоподобное требование ни по одному из своих восьми оснований иска», — заявили юристы.

В принципе, пользователи уже давно поняли, что компании Ubisoft неважно мнение её фанатов. Особенно очевидно это стало в тот момент, когда директор по подпискам Филипп Тремблей Ubisoft отметил, что геймерам необходимо свыкнуться с отсутствием каких-либо прав на оплачиваемые игры.