Устройство может получить урезанный чип ​​Navi 48 с 192-битной шиной и 12 ГБ видеопамяти

Видеокарты AMD Radeon RX 9070 и RX 9070 XT получили невероятную популярность благодаря превосходным техническим характеристикам, сбалансированной цене и расширенным возможностям технологии FSR 4. Большинство экспертов сравнивали новинку с субфлагманской GeForce RTX 4080 от Nvidia. Теперь же компания планирует выпустить ещё одну версию из данной линейки.

По информации китайского издания ITHome, «Красный гигант» работает над видеокартой Radeon RX 9070 GRE. Серия Great Radeon Edition главным образом производится для китайского рынка, но, как это уже было ранее, в последствии данные модели можно было встретить и за пределами Поднебесной. К тому же, зачастую их производительность несильно отличается от базовых версий. Так, например, было с моделью Radeon RX 7650 GRE.

Однако, на этот раз производительность новинки всё же будет ниже, чем у стандартной Radeon RX 9070. Как сообщают источники, урезанная версия получит тот же чип Navi 48, но с некоторыми ограничениями. Также на борту окажутся 192-битная шина и 12 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6. Предполагаемая стоимость этой видеокарты должна быть в районе 450-500 долларов.

Стоит отметить, что это пока инсайдерская информация. Официальных подтверждений от самой компании ещё не поступало. Источники также заявляют, что продажи Radeon RX 9070 GRE стартуют до выхода Radeon RX 9060 XT.