Подавляющее большинство случаев связано с материнскими платами ASRock.

Энтузиасты из Reddit проанализировали все зарегистрированные за последние два месяца случаи выхода из строя процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D и пришли к выводу, что в основном проблемы встречаются у владельцев материнских плат ASRock. В статистике отмечается как минимум 107 случаев.

Накануне также стало известно о первом случае выхода из строя флагманской модели Ryzen 9 9950X3D. Примечательно, что и в этом случае использовалась материнская плата ASRock. Благо, пользователю повезло, процессор вышел из строя спустя 9 дней использования и он сумел вернуть процессор в магазин. Однако, у многих пользователей Ryzen 7 9800X3D всё оказалось не так радужно.

Среди зафиксированных случаев встречаются как банальные зависания при попытке загрузки системы, так и выгоревшие экземпляры с деформированными подложками. Как упоминалось ранее, в большинстве из зафиксированных случаев фигурировали материнские платы ASRock. В основном серии 800. При этом встречалось и устройство 600-ой серии. Также стоит отметить, что были ситуации и с платами других вендоров, например: Asus, MSI и Gigabyte.

В большинстве случаев процессоры переставали работать в течение нескольких недель, но были ситуации, когда Ryzen 7 9800X3D отказывались работать уже спустя полчаса. При этом в ряде инцидентов, после установки другого процессора система работала без проблем. То есть сама материнская плата функционировала без проблем. В других же случаях пользователи сталкивались с проблемой по два раза подряд. Клиент относил сгоревший процессор в магазин, обменивал на такой же, устанавливал в ту же систему и получал ещё один вышедший из строя чип.

Сложно сказать, какие масштабы у данной проблемы. В настоящий момент даже непонятно, с чем она может быть связана. На самом деле, к большому сожалению, ситуация похожа на историю с высокопроизводительными процессорами Intel Core 13-го и 14-го поколений. Однако, как будут разворачиваться события дальше, ещё предстоит выяснить.