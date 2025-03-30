С выхода новинки прошло менее трёх недель, а владелец не попользовался им и 10 дней

Ранее компания ASRock официально признала, что в большинстве случаев выхода из строя и сбоев процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D фигурируют именно её материнские платы. На тот момент было уже более 40 зафиксированных случаев, когда новые игровые процессоры компании AMD выходили из строя по неизвестным причинам.

Позже ASRock выпустила ряд обновлений для своих материнских плат X870. Затем представители фирмы заявили, что дело оказалось не в их продуктах. Компания заверила, что для устранения проблемы достаточно удалить из сокета посторонние предметы и мусор.

Теперь же в сети зафиксирован ещё один случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 9000X3D. Примечательно, что на этот раз речь идёт о новейшей флагманской модели 9950X3D с 16 ядрами и 32 потоками стоимостью от 700 долларов. Процессор проработал всего 9 дней и после этого перестал загружаться.

По словам владельца системы, материнская плата ASRock RS X870 имеет последнюю версию BIOS, которая не должна была иметь каких-либо проблем с новыми чипами. Стоит отметить, что компания не берёт на себя ответственность независимо от используемой пользователем версии прошивки.

Человек, столкнувшийся с данной проблемой, решил передать проблемный процессор обратно продавцу, так как на товар распространяется 14-дневный период возврата. Таким образом удастся избежать долгого процесса проверки качества и других процедур.