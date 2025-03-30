Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Сообщается о первом случае выхода из строя процессора AMD Ryzen 9 9950X3D
С выхода новинки прошло менее трёх недель, а владелец не попользовался им и 10 дней

Ранее компания ASRock официально признала, что в большинстве случаев выхода из строя и сбоев процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D фигурируют именно её материнские платы. На тот момент было уже более 40 зафиксированных случаев, когда новые игровые процессоры компании AMD выходили из строя по неизвестным причинам.

Позже ASRock выпустила ряд обновлений для своих материнских плат X870. Затем представители фирмы заявили, что дело оказалось не в их продуктах. Компания заверила, что для устранения проблемы достаточно удалить из сокета посторонние предметы и мусор.

Теперь же в сети зафиксирован ещё один случай выхода из строя процессора AMD Ryzen 9000X3D. Примечательно, что на этот раз речь идёт о новейшей флагманской модели 9950X3D с 16 ядрами и 32 потоками стоимостью от 700 долларов. Процессор проработал всего 9 дней и после этого перестал загружаться.

По словам владельца системы, материнская плата ASRock RS X870 имеет последнюю версию BIOS, которая не должна была иметь каких-либо проблем с новыми чипами. Стоит отметить, что компания не берёт на себя ответственность независимо от используемой пользователем версии прошивки.

Человек, столкнувшийся с данной проблемой, решил передать проблемный процессор обратно продавцу, так как на товар распространяется 14-дневный период возврата. Таким образом удастся избежать долгого процесса проверки качества и других процедур.

#amd #технологии #компьютеры #железо #ryzen 9 9950x3d
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ZTE Nubia Neo 3 вышел в продажу по цене менее 150 долларов
+
NVIDIA рекомендует производителям ноутбуков указывать мощность видеокарт GeForce RTX 50
2
Intel отказывается от выпуска высокопроизводительных видеокарт на базе Arc Battlemage BMG-G31
3
Серия Samsung Galaxy S21 получила крупное обновление системы безопасности Android
+
Опубликовано краткое описание основных характеристик стандартной версии Apple iPhone 17
+
Intel выпускает новый микрокод для процессоров Core 13- и 14-го поколений
4
Печатная плата эталонной AMD Radeon RX 9070 XT почти не отличается от решения Sapphire Pulse
2
Проект Транскрымской железной дороги признали нецелесообразным
+
Модифицированная RTX 4090 с 48 ГБ VRAM показала слабые результаты в играх и высокий уровень шума
+
В Microcenter завезли GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL LC, но геймеры не покупают ее из-за высокой цены
2
Под нагрузкой процессоры AMD Zen 6 смогут разгоняться до более чем 6 ГГц
7
На Урале завершат железнодорожный проект, начатый еще при СССР
+
Alternate продает возвращеные Geforce RTX 5090 с отсутствующими ROP по полной цене
2
Авторы шифровальщика VanHelsing разрешили использовать программу только для атак вне стран СНГ
+
Обновление Google Pixel улучшило стабильность работы, но не устранило проблемы с производительностью
+
Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 набрал 3,8 млн баллов в AnTuTu
1
Гендиректор Intel подтвердил запуск Panther Lake во второй половине 2025 года, Nova Lake в 2026 году
+
Процессоры AMD Zen 6 для настольных ПК будут работать на частоте до 6,0 ГГц
1
В Mindfactory за неделю не купили ни одну видеокарту от Intel, на фоне 835 проданных от AMD и NVIDIA
4
Microsoft обновляет Windows 11 24H2 дополнительным мартовским обновлением
+

Популярные статьи

Почему сегодня самое время для покупки видеокарты AMD, и стоит ли ожидать снижения цен на NVIDIA
24
10 лучших видеорегистраторов 2025 по соотношению цена-качество
2
Какой ПК я выбрал в качестве первого компьютера для школьника - обзор Ninkear MBOX11
82
ТОП-9 советов — что делать, если не хватает места на SSD для установки игры
17
Как я победил перегрев ноутбука ASUS TUF Gaming F15
44
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
33
Беспилотные автомобили Waymo попадают в ДТП гораздо реже людей по статистике за 80 млн км
1

Сейчас обсуждают

Маэстро
15:40
Ему надо не стесняться, а как Шеша, лечь в больничку на обследование.
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
Nvidia&Intel Hater
15:39
Я вообще ставил ,что от ослика шешан залетит,а оно воно как
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
Маэстро
15:38
Говорят Шешан от Трусонюха залетел, сейчас в больничке аборт делает. Всё-таки фашисты не люди, своих детей убивают, даже не рождённых.
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
Николай Межевикин
15:36
Да что вы говорите. У меня Intel b580, и rtx4060. И Intel рвет 4060 в пух и прах, особенно с последними дровами! Куда лучше, она дешевле и мощнее!
В Mindfactory за неделю не купили ни одну видеокарту от Intel, на фоне 835 проданных от AMD и NVIDIA
Mixa8827
15:36
Вам никто ничего не должен, не нравится? Не пользуйтесь! Лично мне не сложно было еще лет 10 назад потратить 5 минут времени, чтобы зарегать аккаунт MS.
Mindfactory заявляет о сохранении высокого спроса на видеокарты Radeon RX 9070 XT
Nvidia&Intel Hater
15:35
Он много чего ему не рассказал,но я думаю он начал догадываться )))
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
Маэстро
15:35
тссс... не расстраивай Трусонюха, ему про это немец психиатр не рассказывал
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
Nvidia&Intel Hater
15:34
Так Гитлер их за людей не считал,я вообще не понимаю любовь йододефицитных к нему.он открыто их недолюдьми называл
Про выпаривание термопасты, отвал аудио контроллера у MONSTER Tulpar T7 и очередные проблемы Linux
Апшеронский скакел
15:32
Всë равно не пойму, как в России будут создавать, а хохлы уже и это попилить хотят
Китайская BYD поделилась первыми фотографиями доступного электрического седана e7
Jlapuca
15:31
Вот только огромное количество не мамонтов даже не в курсе что такое ROP. А жадность она всегда будет жить. Если обе карты называются 5090 зачем платить лишние 50$ ?
Alternate продает возвращеные Geforce RTX 5090 с отсутствующими ROP по полной цене
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем