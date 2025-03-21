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Zelikman
The Last of Us Part II Remastered потребует Core i7-11700 и RTX 4080 для максимальных настроек в 4K
Разработчики раскрыли расширенные системные требования для ремейка второй части The Last of Us.

Накануне разработчики The Last of Us Part II Remastered опубликовали расширенные системные требования для Windows-версии. В таблице обозначено, какой производительности можно ожидать с тем или иным железом. Стоит отметить, что минимальные требования для игры 2025 года оказались весьма щадящими.

Согласно представленным данным, для игры на минимальных настройках графики в разрешении 1280х720 пикселей потребуется процессор уровня Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X. В качестве графики стоит иметь на борту GeForce GTX 1650 или Radeon RX 5500XT. Также понадобится не менее 16 ГБ оперативной памяти. С таким набором можно будет получить стабильные 30 FPS. Некоторые современные проекты уже требуют видеокарты не слабее RTX 2060, чтобы просто запустить игру.

Для стабильных 60 кадров с разрешением 1920х1080 пикселей и средними настройками графики не обойтись без ЦП уровня Core i5-8600 или Ryzen 5 3600. Также видеокарты уже должны быть GeForce RTX 3060 или Radeon RX 5700. Объём оперативной памяти — всё те же 16 ГБ. Для выставления максимальных настроек графики пользователям уже стоит подготовить систему с Core i7-11700 или Ryzen 7 5700X. Видеокарты также должны быть флагманского класса — RTX 4080 или RX 7900 XT. Также растут требования к объёму оперативной памяти. Для запуска в 4K-разрешении нужно иметь уже 32 ГБ оперативной памяти.

The Last of Us Part II Remastered получит поддержку таких апскейлеров, какNVIDIA DLSS 3 Super Resolution, AMD FSR 3.1 и AMD FSR 4. Релиз игры намечен на 3 апреля текущего года.

#гейминг #видеоигры #the last of us #системные требования
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