Однако мобильная версия будет ограничена 24 ГБ видеопамяти, как и у GeForce RTX 5090M

RTX Pro 6000 представляет собой новейшую флагманскую видеокарту от Nvidia, предназначенную для профессионалов. Основной упор при разработке этого графического процессора был сделан на приложения, связанные с искусственным интеллектом, создателей игр и других специалистов, которым необходим большой объём видеопамяти. В отличие от Nvidia GeForce RTX 5090, которая предлагает 32 ГБ, RTX Pro 6000 в настольном и серверном исполнении оснащается 96 ГБ с пропускной способностью 1.6 ТБ/с.

Благодаря такому объёму видеопамяти, RTX Pro 6000 может составить конкуренцию AMD Ryzen Strix Halo в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Эта видеокарта способна обрабатывать крупные модели машинного обучения с заметно большей скоростью. Потребляемая мощность графического процессора варьируется от 400 до 600 Вт, и он поддерживает стандарты PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1. Оптимизированная версия Max-Q может представлять особый интерес для тех, кто хочет использовать несколько видеокарт в одном компьютерном корпусе.

Nvidia RTX Pro 6000 также доступна в мобильной версии, но, как и GeForce RTX 5090 для ноутбуков, она имеет ограничение в 24 ГБ видеопамяти. Кроме того, Nvidia предлагает более доступные профессиональные видеокарты на базе архитектуры Blackwell, такие как RTX Pro 3000, 2000, 1000 и 500. Nvidia пока не раскрыла информацию о количестве ядер CUDA или тактовых частотах этих новых карт RTX Pro. Официальные розничные цены на новые профессиональные видеокарты от Nvidia пока также не объявлены.