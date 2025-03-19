Устройства получили 96 ГБ видеопамяти и три варианта исполнения для различных сценариев использования.

На конференции GTC 2025 Nvidia официально анонсировала линейку RTX PRO 6000, построенную на архитектуре Blackwell. Эти графические адаптеры ориентированы на профессионалов и задачи искусственного интеллекта, чему способствует существенно расширенная конфигурация памяти. Серия RTX 6000 PRO содержит 24 064 ядра CUDA и 752 тензорных ядра. Каждая модель оборудована 96 ГБ видеопамяти GDDR7 с функцией исправления ошибок. Эти карты используют 512-разрядную шину памяти, что подразумевает применение модулей GDDR7 объёмом 3 ГБ с обеих сторон печатной платы GPU. Кроме того, Nvidia интегрировала 188 ядер RT, определяющих число потоковых мультипроцессоров в данных картах.

Всего Nvidia представила три модели, базирующиеся на единой платформе RTX PRO 6000. Для рабочих станций предлагается вариант с двумя кулерами и теплоотдачей до 600 Вт, а также версия с одним вентилятором для стандартных кластерных рабочих мест и даже серверный вариант.

Nvidia также предлагает серверную модификацию, которая по своему виду напоминает стандартный серверный графический процессор, подобный линейке Tesla. Эта версия будет полностью пассивной, то есть без вентиляторов. Этот вариант часто упоминался в предварительных обзорах, так как он предназначен для продажи в составе серверных конфигураций от сторонних производителей.