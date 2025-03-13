В игре будут улучшены такие механики, как выносливость, скрытность, парирование, стрельба из лука, отклик на попадания и интерфейс

Слухи о переосмыслении Oblivion, подпитываемые утечкой информации из дела Microsoft против FTC двухлетней давности, получили новый виток развития пару месяцев назад благодаря детальному отчёту MP1st. В публикации сообщалось, что переносом The Elder Scrolls IV: Oblivion на современный движок Epic Unreal Engine 5 занимается студия Virtuos.

Утверждается, что помимо визуальных изменений в обновлённой версии будут улучшены шесть основных игровых механик: выносливость, скрытность, парирование, стрельба из лука, отклик на попадания и интерфейс. Есть информация, что механика блокирования заимствована из Soulslike игр и других современных экшн-проектов. Улучшена система скрытности, а также пересмотрена формула расчёта урона. Система выносливости также претерпела изменения, направленные на снижение утомляемости игроков. Например, падение при исчерпании запаса сил теперь будет происходить реже.

Пользовательский интерфейс был переработан для повышения удобства и визуальной привлекательности. В сражения были добавлены реакции на попадания, чтобы усилить ощущение получения урона как игроком, так и неигровыми персонажами. Наконец, разработчики усовершенствовали стрельбу из лука, сделав её более плавной и отзывчивой, вне зависимости от перспективы – от третьего или от первого лица.

По словам инсайдера NateTheHate, Bethesda, возможно, анонсирует переиздание Oblivion уже в марте или апреле, с последующим быстрым релизом. Он также отметил, что изначально выпуск планировался на июнь, но может быть перенесен на более ранний срок. VideoGamesChronicle подкрепил эту информацию, указав на потенциальный выход ремейка уже в следующем месяце.

Стоит отметить, что ролевая игра 2006 года не требует обширной рекламной кампании. Фанаты с энтузиазмом восприняли новость о возможном выходе новой версии игры.