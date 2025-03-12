Последним будет запрещено требовать от пешеходов уступить дорогу, а также обяжут снижать скорость при приближении к ним.

Российское Министерство транспорта разработало проект изменений в правила дорожного движения, как сообщает «РИА Новости», направленный на детализацию правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности, электросамокатов. Предлагаемые изменения направлены, например, на повышение приоритета пешеходов в случаях совместного движения с пользователями самокатов.

Минтранс предлагает внести в ПДД положение, ограничивающее скорость СИМ до 10 км/ч при приближении к пешеходам. Помимо этого, водителям электросамокатов будет запрещено требовать уступить дорогу от пешеходов, даже при использовании звуковых сигналов. Среди прочих ограничений – введение прямого запрета на одновременное передвижение двух или трех человек на одном СИМ.

Согласно официальному заявлению, предлагаемые изменения в законодательстве призваны уточнить существующие правила дорожного движения, основываясь на опыте их применения, а также повысить уровень безопасности как для пользователей электросамокатов, так и для пешеходов. Минтранс сообщает, что после внесения поправок, лица, управляющие средствами индивидуальной мобильности, будут рассматриваться как водители транспортных средств, неся соответствующие обязанности и ответственность.

Ранее осенью сообщалось о планах по дальнейшему ужесточению требований. В частности, рассматривается возможность повышения минимального возраста для управления электросамокатом до 16 лет и введение обязательного разрешения на управление.