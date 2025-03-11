OptiScaler может выступить в качестве «мостика» между различными технологиями апскейлинга

Появление FSR 4 от AMD пробудило огромный интерес к дальнейшему развитию технологий масштабирования, особенно после впечатляющего прироста производительности по сравнению с FSR 3.1. Однако, решение AMD сделать FSR 4 доступной только для видеокарт Radeon RX 9070, а также ограниченная поддержка в играх на старте, вызвали недовольство у многих игроков. Но энтузиасты-моддеры нашли выход, создав OptiScaler – инструмент, позволяющий использовать FSR 4 в любой игре, если она поддерживает Nvidia DLSS 2 или XeSS от Intel.

Этот инструмент стирает границы между технологиями апскейлинга и их привязкой к конкретным играм. Принцип работы OptiScaler заключается в том, что он выступает в роли мостика между технологиями масштабирования и игровыми приложениями, перенаправляя запросы на апскейлинг на альтернативную поддерживаемую технологию. OptiScaler использует API-методы для имитации работы DLSS, XeSS и FSR. Это позволяет игре думать, что она использует оригинальный метод масштабирования, что является весьма оригинальным подходом.

Главный вопрос об OptiScaler – насколько эффективно он повышает производительность. Пользователь @highyieldYT продемонстрировал работу OptiScaler в Cyberpunk 2077, фактически добавив поддержку FSR 4. Он добился стабильных 60+ FPS в разрешении 1440p с FSR 4 и Radeon RX 9070 XT. Важно отметить, что Cyberpunk 2077 изначально не поддерживает FSR 4, что говорит об эффективности OptiScaler.

Интересно наблюдать, как инструменты с открытым исходным кодом стирают границы между платформами и технологиями. OptiScaler делает масштабирование практически универсальным.