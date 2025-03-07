Улучшенная версия получит частоту 3,7 ГГц, тогда как базовая модель имеет 3,62 ГГц

В октябре прошлого года MediaTek анонсировала свой передовой флагманский процессор Dimensity 9400, отличающийся высокой производительностью. Созданный с использованием второго поколения 3-нм техпроцесса TSMC, этот чип демонстрирует увеличение энергоэффективности на 40% по сравнению с предыдущей моделью. Сейчас появились сведения о том, что компания работает над слегка улучшенной версией своего флагманского мобильного чипсета. Инсайдеры предполагают, что MediaTek Dimensity 9400+ SoC будет представлен во втором квартале текущего года.

Согласно информации от Digital Chat Station, известного источника утечек из Weibo, Dimensity 9400+ от MediaTek должен выйти в апреле, чтобы конкурировать с новейшим флагманским процессором от Qualcomm. Ранее этот же источник сообщал о мартовском релизе Dimensity 9400+. Однако, по обновлённым данным, MediaTek представит новый чип 11 апреля на специальном мероприятии.

На этом мероприятии MediaTek также сообщит о сроках появления в продаже первых флагманских смартфонов, использующих этот чипсет. Однако, Digital Chat Station пока не располагает информацией об этих устройствах. По предварительным данным, iQOO Neo 11 Pro, возможно, станет одним из первых устройств, оснащённых процессором Dimensity 9400+.

Новейшая разработка MediaTek, чип Dimensity 9500, демонстрирует сопоставимую производительность с Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Несмотря на то, что он уступает флагманскому решению Qualcomm в плане вычислительной мощности, процессор MediaTek превосходит его благодаря графическому ядру. В настоящее время MediaTek занимается оптимизацией своего нынешнего топового чипа в преддверии выхода Dimensity 9500 следующего поколения.

По имеющимся сведениям, максимальная тактовая частота Dimensity 9400+ составит 3,7 ГГц, что немного превышает показатель в 3,62 ГГц у Dimensity 9400. Однако, на данный момент отсутствуют какие-либо другие детали о грядущем процессоре MediaTek.