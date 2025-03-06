Топовым решением для Android-планшетов на сегодняшний день является Snapdragon 8 Gen 3.

Свежий рейтинг производительности AnTuTu занял Snapdragon 8 Gen 3 в сегменте планшетов. Фактически, первая тройка лидеров февральского рейтинга 2025 года представлена устройствами, работающими на базе этого флагманского чипа Qualcomm. Примечательно, что лишь два планшета в списке AnTuTu, функционирующие под управлением Android, базируются на процессорах MediaTek.

В текущем рейтинге производительности первенство сохраняет RedMagic Nova. Этот игровой планшет, оснащённый топовой версией Snapdragon 8 Gen 3, в феврале 2025 года продемонстрировал средний результат в 2 182 046 баллов. На второй строчке Oppo Pad 3 Pro, также использующий разогнанный вариант этого процессора, с результатом 2 127 322 балла.

В рейтинге производительности планшетов OnePlus Pad Pro, оснащённый стандартной версией Snapdragon 8 Gen 3, оказался на третьей позиции, набрав 2 085 451 балл. Четвёртое место занял iQOO Pad 2 Pro на базе MediaTek Dimensity 9300+ с результатом 2 085 199 баллов.

В топ-10 также вошли: Vivo Pad 3 Pro с Dimensity 9300, занявший пятое место с 2 060 264 баллами, Lenovo Legion 2025, имеющий Snapdragon 8 Gen 3, на шестой строчке с 2 025 221 баллом. Xiaomi Pad 6S Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 2 разместился на седьмом месте с 1 575 434 баллами. Vivo Pad 3 имеет Snapdragon 8s Gen 3 и находится на восьмом месте с 1 549 407 баллами, iQOO Pad 2 с Snapdragon 8s Gen 3 под капотом на девятом месте, набрав 1 539 113 баллов и Xiaomi Pad 7 Pro с чипом Snapdragon 8s Gen 3 замыкает десятку с 1 536 555 баллами.