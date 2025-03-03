В крышку устройства внедрена солнечная панель с коэффициентом преобразования энергии солнца выше 24%

Как подразумевает название, это ноутбук с интегрированными солнечными батареями для зарядки. Оптимальная работа достигается при прямом солнечном свете, что делает его идеальным для тех, кто продуктивно работает в любом месте. В крышку встроена солнечная панель с коэффициентом преобразования солнечной энергии выше 24%. Lenovo заявляет, что это один из самых высоких показателей в отрасли, обеспечивающий быструю зарядку.

Тем не менее, скорость работы, вероятно, останется заметно ниже, чем при использовании сетевого адаптера. Впрочем, на данном этапе, когда это лишь прототип, данный аспект не является критичным. Наличие солнечных панелей в ноутбуке вызывает закономерный вопрос об их практической пользе. Все будет зависеть от частоты пребывания под прямыми солнечными лучами. Согласно заявлениям Lenovo, 20-минутное нахождение на солнце обеспечит около часа воспроизведения видео. Следовательно, час зарядки на солнце даст примерно три часа работы.

Это может быть отличным решением в экстренных ситуациях, когда требуется лишь небольшая подзарядка для выполнения срочных задач. Альтернативно, можно оставить ноутбук на солнце на весь день, занимаясь своими делами, и получить полностью заряженное устройство к моменту возвращения. На коротком тестировании прототипа, солнечная зарядка показала себя достаточно эффективно.

Используя технологию «Back Contact Cell», компания Lenovo заявляет о достижении высокой эффективности преобразования солнечной энергии. Этот метод, по сути, оптимизирует поглощение солнечного света. По заявлениям Lenovo, данная технология позволяет солнечным панелям функционировать даже при недостаточном освещении, хотя и с меньшей эффективностью. Утверждается, что мощности достаточно для поддержания заряда ноутбука в режиме ожидания. Вероятно, этой энергии не хватит для поддержания заряда при высокой нагрузке. Тем не менее, это лучше, чем полное отсутствие возможности подзарядки.