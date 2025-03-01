Одним из возможных шагов является развитие собственного производства аккумуляторных батарей.

Европейская комиссия разрабатывает новый комплекс мероприятий, направленных на стимулирование интереса к электромобилям в странах Евросоюза. Согласно данным Automotive News Europe, финальная версия стратегии будет обнародована 5 марта. Одним из ключевых аспектов является увеличение доли местного производства аккумуляторов для электрокаров, в том числе посредством сотрудничества с зарубежными компаниями.

В данный момент Еврокомиссия ведёт «стратегический диалог» с автоконцернами, поставщиками комплектующих и другими участниками автомобильной индустрии. Основная задача – оказать поддержку европейским предприятиям в процессе перехода на электрические модели, чтобы они могли успешно конкурировать с американскими и китайскими производителями и сохранить рабочие места.

Страны Евросоюза получат пакет предложений, направленных на ускорение перехода на электромобили, включая новые стимулы для покупки и различные схемы финансирования. Планируется, в частности, отменить плату за проезд по дорогам для грузового транспорта с нулевым уровнем выбросов.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, главными проблемами для развития электромобильности остаются недостаточное количество зарядных станций, внезапное прекращение субсидий на электромобили и ограниченный выбор доступных моделей.

Согласно утечкам из проекта будущего плана, Европейская комиссия опасается, что местные автопроизводители могут проиграть конкуренцию в сегменте электромобилей из-за существенных издержек, особенно в связи с высокой стоимостью аккумуляторов, составляющих 30-40% от общей цены электромобиля.

С одной стороны, Европейская комиссия стремится усилить требования к аккумуляторам электромобилей, реализуемых в регионе, в отношении их доли местного производства. С другой стороны, ЕК намерена оказать поддержку отечественным производителям аккумуляторных батарей.