Устройство выйдет позже линейки Honor 400 и будет конкурировать с Redmi K80 Pro и Realme GT 7 Pro

В конце предыдущего года Honor явила миру Honor GT, позиционируемый как доступный субфлагман, работающий на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Похоже, что компания намерена расширить серию GT, выпустив модель GT Pro. Инсайдер Digital Chat Station предоставил сведения о ключевых особенностях будущего аппарата.

По имеющимся данным, Honor GT Pro станет относительно недорогим смартфоном с процессором Snapdragon 8 Elite. Если это подтвердится, он составит конкуренцию Redmi K80 Pro и Realme GT 7 Pro. Digital Chat Station также отмечает, что устройство получит аккумулятор ёмкостью не менее 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Это станет значительным улучшением по сравнению с батареей на 5300 мАч в базовой версии.

Согласно отчёту, Honor GT Pro, вероятно, получит 6,78-дюймовый экран с плоской панелью и разрешением 1,5K. Ожидается интеграция 3D-ультразвукового сканера отпечатков пальцев для более безопасной и быстрой разблокировки по сравнению с оптическими аналогами. Информация о камере пока ограничена, но есть предположения об использовании основного 50-мегапиксельного сенсора увеличенного размера.

Относительно даты выхода никакой конкретики не представлено. Предполагается, что GT Pro может быть анонсирован после серии Honor 400, чей запуск ожидается в мае. Официальная стоимость также остаётся неизвестной.