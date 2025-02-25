По мнению экспертов компании, проблема со сбоями может быть связана с проблемами в несовместимости памяти

Ранее пользователи на Reddit сообщали о внезапных сбоях и ошибках при использовании AMD Ryzen 7 9800X3D. Проблема возникала как сразу после первого запуска, так и после нескольких дней или недель работы. Важно отметить, что данная проблема не ограничивается материнскими платами одного производителя, а просто наиболее часто фиксируется на моделях ASRock.

Компания ASRock оперативно отреагировала на проблему, выпустив обновление BIOS для своих материнских плат. В официальном блоге ASRock сообщается, что новый патч направлен на исправление непредвиденных проблем с загрузкой и ошибок, однако, не упоминается проблема выхода процессоров из строя. Это может указывать на то, что ASRock не признает свою ответственность за случаи повреждения CPU.

Согласно заявлению ASRock Japan, причиной неполадок в работе чипов являются проблемы с оперативной памятью, а не недочёты в архитектуре. Тем не менее, официального подтверждения от AMD пока не поступало, что указывает на сохраняющуюся неопределённость в причинах сбоев.

«Позже мы выпустим официальный пресс-релиз с более подробной информацией, но это всего лишь слово, поскольку распространяется дезинформация! В конечном итоге, он не сломан . Некоторые процессоры не запускаются из-за проблем несовместимости памяти . Поступало множество сообщений о внезапных поломках процессора Ryzen 7 9800X3D. Не менее 40 или более. В основном встречается с материнскими платами ASRock», — заявили в компании.

Столкнувшись с данной бедой производитель рекомендует попробовать откатить или обновить BIOS. Если вдруг это не помогает, то стоит обратиться в поддержку AMD и производителю материнской платы.